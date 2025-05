Európska únia je naším životným priestorom, Blanár pripomenul odkaz Schumanovej deklarácie

Schumanova deklarácia položila pred 75 rokmi základy mierovej spolupráce medzi európskymi národmi a začala sa ňou cesta budúcej Európskej únie. Pri tejto príležitosti vyzdvihol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár hodnoty, ktoré si pripomíname prostredníctvom piatkového Dňa Európy.

„Národy a štáty si po najničivejšej vojne našich dejín uvedomili, že spolupráca, dialóg a vzájomný rešpekt povedú k mieru, prosperite a dokážu vytvoriť jednotnú Európu. K tomuto odkazu, na ktorom vznikla Európska únia a za ktorý jej bola v roku 2012 udelená Nobelova cena za mier, je potrebné sa vrátiť,“ uviedol minister Blanár.

Slovensko získalo členstvom v Európskej únii významné príležitosti, silnejšie medzinárodné postavenie, bezpečnosť a stabilitu. Podľa slov šéfa slovenskej diplomacie je Európska únia naším životným priestorom, v ktorom sa môžeme suverénne rozvíjať, zároveň prevziať zodpovednosť a podieľať sa na dôležitých rozhodnutiach.

„Robert Schuman už pred 75 rokmi navrhol kroky, ktoré majú dnes podobu jednotného trhu s voľným pohybom tovarov, služieb i cestovania na celom území Európskej únie. Zároveň však vo svojom historickom príhovore zdôrazňoval najmä mier a hneď v úvode vyhlásil, že svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme sa oň usilovali. Preto je našou povinnosťou presadzovať diplomatické, mierové riešenia a chrániť našu slobodu, demokraciu a život v mieri,“ vyhlásil Blanár.

Deň Európy si ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí aj tento rok pripomína aktívnou účasťou na oficiálnych podujatiach pri tejto príležitosti, a to na Dni Európy v Bratislave aj v Košiciach.

Zvyšuje tak povedomie o Európskej únii, členstve a pozícii Slovenska v nej a výhodách, ktoré poskytuje ako Slovenskej republike, tak priamo jej obyvateľom, uviedol rezort.

Deň Európy sa každoročne oslavuje 9. mája. V tento deň bolo v roku 1950 v Schumanovej deklarácii navrhnuté vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) s cieľom vytvoriť spoločný trh s uhlím a oceľou, ktorý by ďalšiu vojnu medzi odvekými rivalmi Nemeckom a Francúzskom spravil prakticky nemožnou. Zároveň bolo zámerom ESUO položiť základy hospodárskeho spoločenstva, ktoré by zvýšilo životnú úroveň Európanov a z ktorého by sa postupne vyvinula politická únia. Oficiálne bol 9. máj ustanovený Európskym spoločenstvom ako Deň Európy v roku 1985.