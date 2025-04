Blanár v Luxemburgu odsúdil ruský útok na Sumy. Slovensko zároveň potvrdilo podporu vstupu Ukrajiny do Únie – FOTO

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odsúdil útok Ruska na ukrajinské mesto Sumy. Urobil tak spoločne so šéfmi diplomacií členských štátov EÚ v Luxemburgu, kde sa zúčastnil na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci.

Dominantnou témou rokovaní ministrov zahraničných vecí bola vojna na Ukrajine. Okrem toho, že ministri odsúdili ruský útok na mesto Sumy, podporili čo najskoršie uzavretie prímeria, a tiež mierové úsilie novej americkej administratívy.

„Je evidentné, že mierové rokovania mali byť už dávnejšie, aby sa predišlo všetkým zbytočným obetiam civilného obyvateľstva, pretože vojna si obete jednoducho nevyberá. A aj útok na mesto Sumy je preto potrebné odsúdiť v akomkoľvek kontexte,“ zdôraznil Blanár.

Pomoc Ukrajine a postoj Slovenska k jej členstvu v Únii

Témou rokovania bola aj pomoc Ukrajine a jej členstvo v EÚ. Minister Blanár potvrdil nemennú pozíciu SR, a to, že akákoľvek ďalšia pomoc Ukrajine má byť výhradne na dobrovoľnej bilaterálnej báze. Súčasne potvrdil, že Slovensko je za vstup Ukrajiny do EÚ a je pripravené ju podporovať v integračných snahách a v realizácii nevyhnutných reforiem.

Blanár ďalej ubezpečil, že Slovensko naďalej podporuje všetky humanitárne aktivity, či už sú to dodávky elektrickej energie na komerčnej báze, alebo spoločné projekty pri obnove Ukrajiny. Šéf slovenskej diplomacie súčasne zopakoval, že Slovensko na Ukrajinu svojich vojakov nevyšle.

Slovensko evakuovalo z Gazy onkologické deti

Ministri v rámci rokovania zdôraznili aj potrebu nastolenia mieru v Pásme Gazy. Blanár informoval, že na zasadnutí odsúdili nedávne zabitie 15 lekárov a záchranárov a bombardovanie nemocnice spolu s ďalšími civilnými cieľmi. „Je to neprípustné a neprispieva to k prímeriu. Naša pozícia je úplne jednoznačná v tom, že trváme na obnovení prímeria a výmene zajatcov medzi Izraelom a Hamasom. Vyjadrili sme tiež podporu návrhu arabských krajín na obnovu Gazy,“ uviedol Blanár pripomenul, že aj v tomto konflikte sa SR snaží zmierňovať utrpenie civilistov.

„Vďaka záchranným slovenským letom sme evakuovali viac ako 100 detí, ktoré sú onkologickými pacientmi, vrátane ich rodinných príslušníkov,“ dodal minister.

Ak ide o Sýriu, privítal vytvorenie novej vlády s presvedčením, že bude pokračovať v reformnom procese, na základe čoho bude EÚ vyhodnocovať prípadné uvoľňovanie jednotlivých sankcií.

Slovensko podporuje riešenie formou koexistencie dvoch štátov

Blanár sa po zasadnutí stretol aj s vysokými predstaviteľmi Palestínskej samosprávy. Tlmočil im postoj Slovenska k riešeniu situácie v podobe spoločnej koexistencie dvoch štátov, a to Izraela a Palestíny. Odmietol zároveň akékoľvek snahy o presídľovanie Palestínčanov z Pásma Gazy a označil ich za absolútne neakceptovateľné.

Ako ďalej ministerstvo informovalo, mier bol témou rokovania šéfov diplomacií aj v prípade západného Balkánu, najmä vo vzťahu k Bosne a Hercegovine a Kosovu, kde sa bezpečnostná situácia zhoršuje. Blanár zdôraznil, že bezpečnosť v tomto regióne je dôležitá pre celú EÚ. Slovensko preto podporuje medzinárodné mierové misie práve v Bosne a Hercegovine a Kosove, a to aj prítomnosťou slovenských vojakov.

„Riešením situácie na západnom Balkáne bude úplná integrácia jeho štátov do EÚ. SR je veľkým advokátom vstupu všetkých balkánskych štátov do Únie. Je dôležité, aby najmä vo vzťahu k Srbsku neboli prístupové procesy politizované, keďže Srbsko už niektoré kritériá splnilo. Potrebujeme nášmu balkánskemu partnerovi vyslať jasný signál, že to s jeho členstvom v EÚ myslíme vážne,“ vyhlásil Blanár. Minister sa zúčastnil aj na štvrtej Medzivládnej konferencii EÚ – Albánsko.