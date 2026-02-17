Európska komisia vyšetruje platformu Shein pre predaj sexuálnych bábik pripomínajúcich deti

Európska komisia preveruje čínsku platformu podľa zákona o digitálnych službách, hrozia jej vysoké pokuty alebo zákaz pôsobenia.
Európska únia (EÚ) otvorila v utorok vyšetrovanie internetového predajcu Shein pre predaj sexuálnych bábik pripomínajúcich deti a takzvaný návykový dizajn platformy.

Ide o prvé vyšetrovanie spoločnosti podľa európskeho zákona o digitálnych službách (DSA), ktorý má obmedziť šírenie nelegálneho obsahu a tovaru na internete.

Bábiky s detskými črtami

Spoločnosť čelí zvýšenej kontrole od novembra, keď francúzske úrady odsúdili ponuku sexuálnych bábik s detskými črtami. Európska komisia (EK) uviedla, že preveruje predaj nelegálnych produktov vrátane materiálov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí, ako aj nedostatok transparentnosti v odporúčacích algoritmoch platformy.

Shein, ktorý bol založený v Číne v roku 2012 a dnes sídli v Singapure, uviedol, že bude s Európskou komisiou spolupracovať. „Zdieľame cieľ komisie zaručiť bezpečné a dôveryhodné online prostredie a budeme sa konštruktívne zapájať do tohto procesu,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.

Zákaz predaja

Po kritike vo Francúzsku firma oznámila, že sporné produkty okamžite odstránila a globálne zakázala predaj sexuálnych bábik bez ohľadu na ich vzhľad.

Shein patrí medzi viac než 20 veľmi veľkých online platforiem, ktoré musia dodržiavať pravidlá DSA. V prípade porušenia im hrozia pokuty až do výšky šiestich percent ich celosvetového obratu alebo dokonca zákaz pôsobenia pri závažných a opakovaných porušeniach.

