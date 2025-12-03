Koniec čínskych „porno bábik" v Európe? Čína začala oficiálne vyšetrovanie

Regulačné orgány v meste Chuej-čou uviedli, že vyšetrujú jednu z tovární a nariadili jej okamžité zastavenie výroby.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Shein
Shein je jednou z najpopulárnejších nákupných platforiem na svete. Foto: Ilustračné, SITA/AP.
Čínske orgány v stredu oznámili, že továreň v juhočínskej provincii Kuang-tung, ktorá mala údajne vyrábať sexuálne bábiky s „detskými črtami“, je predmetom oficiálneho vyšetrovania.

Ako informuje agentúra AFP, podľa spravodajského webu The Paper viaceré továrne v regióne produkovali prispôsobiteľné bábiky s prvkami „detskej pornografie“. Niektoré z nich boli dokonca navrhnuté tak, aby pôsobili ako tehotné. Produkty sa predávali na čínskych online obchodných platformách vrátane Taobao či Xiaohongshu. Regulačné orgány v meste Chuej-čou uviedli, že vyšetrujú jednu z tovární a nariadili jej okamžité zastavenie výroby.

Vlna verejného pobúrenia sa zdvihla už minulý mesiac po tom, čo francúzske úrady obvinili globálnu platformu Shein z predaja sexuálnych bábik pripomínajúcich deti. Spoločnosť, založená v Číne a dnes sídliaca v Singapure, následne predaj takýchto produktov zakázala, keď francúzsky minister financií pohrozil zákazom jej činnosti.

Francúzske úrady zároveň vyšetrovali aj konkurenčný portál AliExpress. Podobným právnym konaniam čelia aj platformy Temu a Wish, ktoré podľa obvinení nedokázali uplatniť vekové obmedzenia na pornografický materiál.

