Koniec čínskych „porno bábik" v Európe? Čína začala oficiálne vyšetrovanie

Čínske orgány v stredu oznámili, že továreň v juhočínskej provincii Kuang-tung, ktorá mala údajne vyrábať sexuálne bábiky s „detskými črtami“, je predmetom oficiálneho vyšetrovania.
Ako informuje agentúra AFP, podľa spravodajského webu The Paper viaceré továrne v regióne produkovali prispôsobiteľné bábiky s prvkami „detskej pornografie“. Niektoré z nich boli dokonca navrhnuté tak, aby pôsobili ako tehotné. Produkty sa predávali na čínskych online obchodných platformách vrátane Taobao či Xiaohongshu. Regulačné orgány v meste Chuej-čou uviedli, že vyšetrujú jednu z tovární a nariadili jej okamžité zastavenie výroby.
EÚ žiada Shein o vysvetlenie predaja detsky vyzerajúcich sexuálnych bábik a nelegálnych zbraní
Vlna verejného pobúrenia sa zdvihla už minulý mesiac po tom, čo francúzske úrady obvinili globálnu platformu Shein z predaja sexuálnych bábik pripomínajúcich deti. Spoločnosť, založená v Číne a dnes sídliaca v Singapure, následne predaj takýchto produktov zakázala, keď francúzsky minister financií pohrozil zákazom jej činnosti.
Francúzske úrady zároveň vyšetrovali aj konkurenčný portál AliExpress. Podobným právnym konaniam čelia aj platformy Temu a Wish, ktoré podľa obvinení nedokázali uplatniť vekové obmedzenia na pornografický materiál.