Europoslanci vyzývajú na zrušenie obmedzení pre Ukrajinu pri použití západných zbraní na území Ruska

Poslanci Európskeho parlamentu sú presvedčení, že by sa mali zrušiť obmedzenia pre Ukrajinu týkajúce sa použitia zbraní dodaných západnými štátmi na útoky proti vojenským cieľom na území Ruska. Ako referuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uvádza sa to vo štvrtkovom vyhlásení Európskeho parlamentu.
„Európsky parlament vyzýva na zrušenie obmedzení pri používaní západných zbraňových systémov, ktoré boli dodané Ukrajine, proti vojenským cieľom na ruskom území, keďže odtiaľ Rusko podniká útoky na civilné obyvateľstvo a kritickú infraštruktúru Ukrajiny,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Poslanci Európskeho parlamentu zároveň vyzvali, aby sa zmrazené ruské aktíva bezodkladne použili na pomoc Ukrajine.