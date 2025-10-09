Europarlament podržal Von der Leyenovú, hoci ju „extrémisti“ chceli zosadiť

Predsedníčka Európskej komisieUrsula von der Leyenová„prežila“ vo štvrtok dve hlasovania o nedôvere v Európskom parlamente, pričom zdôraznila „silnú podporu“ zo strany poslancov napriek napätiu, ktoré sa objavilo počas výziev na jej odvolanie.
Návrhy na vyslovenie nedôvery proti Von der Leyenovej predložili extrémna ľavica a extrémna pravica, ktoré ju obviňujú z nedostatku transparentnosti a odmietajú jej obchodnú politiku. Žiadny z návrhov však nezískal potrebných minimálne 361 hlasov zo 720.
Výzva extrémnej pravice získala podporu 179 poslancov, zatiaľ čo návrh tvrdej ľavice dostal 133 hlasov. Napriek tomu tieto výzvy odrážajú rastúcu nespokojnosť s vedením Von der Leyenovej a boli skúškou súdržnosti koalície vedenej Európskou ľudovou stranou.
Von der Leyenová výsledky označila za dôkaz pokračujúcej dôvery v jej tím, keďže väčšina parlamentu návrhy odmietla. „Hlboko si vážim silnú podporu, ktorú som dnes dostala,“ napísala na sociálnej sieti X a prisľúbila, že jej Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s Európskym parlamentom na riešení európskych problémov. Von der Leyenová čelila podobnému pokusu o odvolanie zo strany extrémnej pravice už v júli.
Ak by hlasovanie o nedôvere dopadlo neúspechom pre Von der Leyenovú, bol by to prvý podobný prípad od roku 1999, keď Komisia vedená Jacquesom Santerom pre korupčný škandál a zlé riadenie radšej odstúpila, namiesto toho, aby čelila hlasovaniu o dôvere.