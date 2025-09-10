Europoslanci omylom kritizovali vlastnú politiku EÚ voči Ukrajine

Návrh odsudzujúci „militaristickú stratégiu“ EÚ prešiel omylom, hlavné politické skupiny chcú chybu napraviť.
Roztržití europoslanci v záplave viacerých hlasovaní počas zasadnutia v Štrasburgu v utorok omylom schválili prísnu rezolúciu kritizujúcu Európsku úniu za údajne neúspešnú „militaristickú stratégiu“ v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Medzi schválenými textami bol aj návrh, ktorý vyjadruje ľútosť nad politikou EÚ, ktorá podľa dokumentu zlyhala pri snahe zabezpečiť mier a oslabila globálnu relevantnosť Únie. Návrh zároveň požaduje „naliehavý obrat“ v politike EÚ, ktorá doteraz podporovala suverenitu Ukrajiny, dodávala zbrane a finančnú pomoc a uvalila sankcie na Rusko.

Tento postoj nemal podporu hlavných politických skupín v parlamente – stredopravých a stredoľavých frakcií – a nečakalo sa, že návrh prejde. Napriek tomu bol schválený po tom, čo lídri týchto skupín dali súhlas na schválenie, ktorý sa neskôr ukázal ako omyl.

Lídri Európskej ľudovej strany (EPP) a Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D) pre AFP potvrdili, že došlo k chybe a plánujú hlasovanie opraviť.

Naopak, populistické skupiny ako talianske Hnutie piatich hviezd hlasovanie vítajú a označujú ho za víťazstvo proti „vojnu podnecujúcej“ mainstreamovej politike Európy.

