Europarlament zvýšil počet kresiel, ktoré si rozdelí dvanásť krajín

Európsky parlament v stredu schválil rozhodnutie Európskej rady o zvýšení počtu kresiel v legislatívnom orgáne Európskej únie (EÚ).

Demografické zmeny

Na nasledujúce volebné obdobie sa tak ich počet zvýši zo 705 na 720. Parlament o tom informuje prostredníctvom tlačovej správy na svojej webstránke.

Zvýšenie počtu kresiel je reakcia na demografické zmeny v EÚ od volieb v roku 2019. Dodatočných 15 kresiel sa rozdelí medzi 12 štátov. Španielsko, Francúzsko a Holandsko dostanú po dve kreslá, čím sa ich počet zvýši na 61, 81 a 31.

Jedno kreslo by malo pribudnúť Belgicku (22), Rakúsku (20), Dánsku (15), Fínsku (15), Poľsku (53), Slovensku (15), Írsku (14), Slovinsku (9) a Lotyšsku (9).

Zloženie Európskeho parlamentu

Parlament potvrdil rozhodnutie Európskej rady 515 hlasmi za, 74 europoslancov bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania.

Zloženie Európskeho parlamentu sa posudzuje pred každým voľbami na základe najnovších údajov o počte obyvateľov v súlade so zásadami stanovenými v zmluvách, a teda maximálne 750 poslancov plus predseda, najmenej šesť a najviac 96 kresiel pre ktorúkoľvek krajinu EÚ, so zásadou „zostupnej proporcionality“.

Európske voľby sa 6. – 9. júna 2024 uskutočnia už s ohľadom na nový počet kresiel v europarlamente.