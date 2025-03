Európa v ére Trumpa mení smer a preraďuje rýchlosť - KOMENTÁR

Len pred mesiacom telefonát medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom vyslal jasný signál cez Atlantik – Spojené štáty nemusia byť navždy zárukou bezpečnosti Európy pred agresívnym Ruskom. Keď táto dvojica tento týždeň opäť hovorila, u mnohých to vyvolalo obavy z prepisovania platných pravidiel vo svete.

„Nástup Trumpovej administratívy dal histórii impulz a sústredil myslenie na to, čo je potrebné urobiť,“ zhrnul Ian Lesser z think tanku German Marshall Fund. Posvieťme si na zmeny, ktoré prebiehajú, a čo by mohlo nasledovať. Zvlášť v čase, keď 27-členná Európska únia má vo štvrtok už svoj tretí samit zameraný na posilnenie obrany v priebehu ostatných šiestich týždňov.

Noví aktéri

Od Bruselu po Paríž, Londýn a späť do Bruselu – diplomatická horúčka vyvolaná Trumpovým prístupom k Moskve v súvislosti s Ukrajinou rozmazala niekoľko línií. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí rôznych podskupín krajín z vnútra aj mimo EÚ. Často sa k nim pripojil generálny tajomník NATO Mark Rutte, ktorý sa snaží pôsobiť ako most s novou americkou administratívou.

Meniace sa formáty zdôrazňujú však výzvu, ktorú predstavuje Viktor Orbán. Maďarský líder je priateľský k Trumpovi aj Rusku a opakovane blokoval inak jednomyseľné kroky EÚ voči Ukrajine.

Starí priatelia

Návrat Británie k Európe je jedným z najvýraznejších dôsledkov amerického odklonu, aj keď formálny pokus o obnovenie vzťahov po brexite vykazuje známky zakopnutia. Medzi Londýnom a niektorými európskymi metropolami sa opäť vynárajú staré nevyriešené spory či nevypovedaná nespokojnosť, ktoré obviňujú Britániu z toho, že si zo „vzťahového koláča“ s EÚ vyberá „čerešničky“.

Britský premiér Keir Starmer sa však ukázal ako kľúčový hráč v európskych snahách udržať zapojenosť Spojených štátov, zabezpečiť očakávané prímerie na Ukrajine a vážne sa zaoberať bezpečnosťou kontinentu. „To naozaj pomohlo otočiť stránku s Veľkou Britániou,“ povedal Camille Grand, politický spolupracovník pre zahraničné vzťahy v Európskej rade. „Obe strany si uvedomujú, že keď na to príde, môžeme sa spojiť okolo vecí, na ktorých skutočne záleží.“

Pravidlá bokom?

Vyhliadka na stratu americkej bezpečnostnej ochrany tiež vyvolala menšie zemetrasenie týkajúce sa posvätných rozpočtových pravidiel EÚ. Brusel teraz chce, aby boli fiškálne pravidlá pozastavené na štyri roky, aby sa uvoľnili potenciálne výdavky na obranu v hodnote 650 miliárd eur, čo je prijímané s pochopením od krajín, ktoré by kedysi protestovali. Výzvy na ďalšie kroky a prepracovanie tých istých pravidiel vychádzajú z historicky neochotného Nemecka – ktoré samo rozbíja desaťročia precedensu podporou obranných výdavkov.