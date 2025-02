Brexit bola chyba, bližšie vzťahy s EÚ pomôžu lepšie čeliť Trumpovým clám

Brexit bol chybou a Spojené kráľovstvo by malo posilniť vzťahy s Európskou úniou, aby kontinent dokázal lepšie čeliť clám, ktoré uvalil americký prezident Donald Trump. Ako referuje web The Guardian, na stretnutí s diplomatmi EÚ to povedal starosta britskej metropoly Londýn Sadiq Khan.

Podľa neho odchod Británie z únie „bude mať naďalej negatívny vplyv“ na krajinu a jej hlavné mesto, a prisľúbil, že sa bude usilovať o bližšie zosúladenie s EÚ.

Obnovenie vzťahov s EÚ je priorita

Päť rokov po brexite vláda Keira Starmera označila za prioritu obnovenie vzťahov s EÚ, ale vylúčila návrat k jednotnému trhu, opätovné pripojenie k colnej únii alebo umožnenie slobody pohybu. Odmietla aj návrhy z Bruselu na nový systém, ktorý by umožnil občanom EÚ mladším ako 30 rokov žiť, študovať a pracovať v Spojenom kráľovstve a naopak.

Khan povedal veľvyslancom, že podporuje snahu vlády o užšie vzťahy a že je rozhodne za nový program mobility mladých. „Pomohlo by to pomôcť hospodárskemu rastu v celej Európe, ale zároveň by to mladým Londýnčanom a občanom EÚ poskytlo dôležité životné skúsenosti,“ skonštatoval Khan.

Perspektíva obchodných vojen

Uprostred perspektívy obchodných vojen a ciel zo strany administratívy Donalda Trumpa Khan povedal, že posilnený vzťah Spojeného kráľovstva a EÚ by mohol pôsobiť ako protiváha.