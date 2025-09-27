Rusko ostro kritizuje plány EÚ na vybudovanie „dronového múru“

Ministri obrany približne desiatich krajín EÚ sa v piatok zhodli, že vybudovanie takzvaného „dronového múru“ sa stane prioritou bloku.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine
Na snímke z videa, ktorú zverejnila tlačová služba ruského ministerstva obrany v stredu 2. apríla 2025, ruskí vojaci pripravujú dron na vypustenie smerom k ukrajinským pozíciám na neznámom mieste na Ukrajine. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Rusko v sobotu ostro skritizovalo plány Európskej únie na posilnenie obrany proti dronom a vyhlásilo, že reakcia Únie na narušenie jej hraníc neidentifikovanými bezpilotnými lietadlami iba zvýši napätie.

Ministri obrany približne desiatich krajín EÚ sa v piatok zhodli, že vybudovanie takzvaného „dronového múru“ sa stane prioritou bloku. Rozhodnutiu predchádzala séria incidentov, keď ruské drony v ostatných týždňoch narušili vzdušný priestor viacerých krajín EÚ.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí podľa ruskej tlačovej agentúry RIA Novosti uviedlo, že tieto opatrenia povedú k „zvýšeniu vojenského a politického napätia na našom kontinente“. Dodalo, že tieto plány sú „osobnými ambíciami a politickými hrami vládnucich elít EÚ“.

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prvýkrát vyzvala na vybudovanie „dronového múru“ začiatkom tohto mesiaca, len niekoľko hodín po tom, ako NATO zostrelilo ruské drony nad Poľskom. EÚ tiež uviedla, že sa musí poučiť od Ukrajiny, ktorá denne čelí rojom ruských bezpilotných lietadiel a vyvinula preto lacnejšie spôsoby ich zneškodňovania.

Moskva poprela narušenie vzdušného priestoru NATO a reakciu EÚ označila za „hysterickú“. Tvrdí, že ruskí piloti dodržiavajú medzinárodné pravidlá leteckej navigácie a dodala, že neexistujú dôkazy o tom, že drony, ktoré prenikli do európskeho vzdušného priestoru, boli ruské.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Underground School
Russia Ukraine War Denmark
Russia Ukraine War
Najnovšie na SITA.sk