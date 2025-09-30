USA dodajú Dánsku protidronové systémy pred samitom EÚ v Kodani

Spojene štáty dodajú Dánsku protidronové systémy, keďže sa v krajine tento týždeň uskutočnia dva samity. Uviedlo to v utorok dánske ministerstvo obrany. Okrem USA už svoju techniku proti dronom vyslali aj Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko a Švédsko. Dánsko sa obáva, že ruské drony by mohli sledovať jeho vojenské objekty.
„Sme radi a vďační, že USA podporujú Dánsko dodávkou protidronových systémov v súvislosti s nadchádzajúcim summitom,“ napísal na mikroblogovacej sieti X rezort obrany.
Ukrajina poslala do Dánska tím odborníkov na boj proti dronom
Neidentifikované bezpilotné lietadlá, ktoré zaznamenali v dánskom vzdušnom priestore od 22. septembra, viedli k uzavretiu viacerých letísk vrátane kodanského, ktoré je najväčším letiskom v severnej Európe. Droný tiež zaznamenali cez víkend nad dánskymi vojenskými objektami, zatiaľ nové incidenty nehlásili.
Kodaň bude v stredu a vo štvrtok hostiť samit EÚ, na ktorom sa zíde viac ako 40 lídrov krajín. V rámci bezpečnostných opatrení Dánsko v nedeľu oznámilo, že až do piatka uzavrie vzdušný priestor pre všetky civilné lety dronov, aby sa zabránilo zámene s nepriateľskými.