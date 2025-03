Eurokomisár Šefčovič rokoval vo Washingtone o americko-európskej obchodnej dohode

Prioritou Európskej únie je spravodlivá a vyvážená dohoda so Spojenými štátmi namiesto neopodstatnených ciel. Na platforme X to uviedol slovenský eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, ktorý tento týždeň zastupoval EÚ na rokovaniach v americkom Washingtone.

„Vecné rozhovory počas 24 intenzívnych hodín v D.C.,“ uviedol Šefčovič a v príspevku označil amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka, obchodného vyslanca USA Jamiesona Greera a riaditeľa americkej Národnej ekonomickej rady Kevina Hassetta. Pripojil tiež spoločnú fotografiu zo stretnutia.

24 intense hours in D.C. for substantive talks with Secretary @howardlutnick, Ambassador @jamiesongreer, NEC Director Hassett. The hard work goes on. The EU’s priority is a fair, balanced deal instead of unjustified tariffs. We share the goal of industrial strength on both sides. pic.twitter.com/hSUQHkcE9v

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) March 25, 2025