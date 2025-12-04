EÚ zaradí Rusko na čiernu listinu pre pranie peňazí a terorizmus

Európska komisia preberá iniciatívu po neúspechu globálneho orgánu FATF zaradiť Rusko na zoznam.
Európska únia plánuje zaradiť Rusko na svoju čiernu listinu krajín s vysokým rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na nemenovaných dvoch predstaviteľov EÚ a dokument, ktorý má k dispozícii redakcia spomenutého portálu.

Finančná akčná skupina (FATF) síce pozastavila členstvo Ruska po začiatku invázie na Ukrajinu, no pre nesúhlas krajín BRICS nezaradila Rusko na čiernu listinu.

Európski zákonodarcovia vyzývali Komisiu, aby konala tam, kde FATF zlyhala. Komisia sa zaviazala dokončiť revíziu zoznamu do konca roku 2025, pričom z neho už odstránila Spojené arabské emiráty a Gibraltár. Zaradenie Ruska na čiernu listinu bude súčasťou prílohy k zoznamu.

Tento krok prinúti finančné inštitúcie sprísniť kontrolu všetkých transakcií a banky, ktoré tak ešte neurobili, budú musieť ďalej znižovať riziká. EÚ už uvalila rozsiahle sankcie obmedzujúce prístup ruských spoločností k finančným službám v Únii.

