„Európsky tiger“ stojí nohami pevne na zemi. Albánsko nevníma EÚ ako bankomat

Albánsky premiér Edi Rama vo štvrtok vyhlásil, že Európska únia je pre jeho krajinu jedinou cestou do budúcnosti. „Európa je najlepším miestom na život a Európska únia je pre nás absolútne jedinou cestou, ako sa pozerať do budúcnosti,“ povedal Rama v rozhovore pre agentúru AFP pred samitom Európskeho politického spoločenstva v Tirane, na ktorom sa zúčastnili lídri 47 krajín vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Rama, ktorý minulý víkend získal štvrtý mandát, dúfa, že krajinu s 2,8 milióna obyvateľmi privedie do EÚ do roku 2030. Priznáva však, že presvedčiť mladých Albáncov, aby neodchádzali do zahraničia, je veľmi náročné. Vstup Albánska do EÚ bol jedným z jeho hlavných predvolebných sľubov. „Vediem krajinu, ktorá je už dlho najviac euro-optimistická v Európe,“ uviedol. „Pre nás je Európa viac tým, čím bola pre zakladateľov – územím trvalého mieru a bezpečnosti – než len bankomatom, ako ju vnímajú mnohí dnešní Európania.“

Najproeurópskejšia krajina Balkánu

Albánsko bolo desaťročia pod komunistickou diktatúrou a patrilo k najizolovanejším krajinám sveta. V 90. rokoch ho zasiahla ťažká hospodárska kríza a ozbrojený konflikt. Dnes je najproeurópskejšou krajinou Balkánu, keďže až 92 percent obyvateľov by v referende hlasovalo za vstup do EÚ, kým v Srbsku je to len 40 percent.

Výzvou však zostáva plnenie prístupových kritérií, najmä boj proti korupcii. Viacerí ministri a vysokí predstavitelia, vrátane bývalého prezidenta Ilira Metu a starostu Tirany, boli zadržaní pre podozrenie zo sprenevery prostriedkov. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová uvítala výsledok voľby v Albánsku, ktoré boli podľa nej „vo všeobecnosti inkluzívne a transparentné“, no upozornila na nedostatok férovosti počas kampane a vyzvala na dokončenie volebnej reformy.

Priaznivo naklonené hviezdy

Rama však zdôraznil, že nastal správny čas. „Európa robí geopolitickú investíciu, ktorú pred pár rokmi nerobila. Preto otvorili dvere a začali s nami rokovať,“ vyhlásil. Albánsko začalo prístupové rokovania v roku 2022 a podľa Ramu by ich mohlo uzavrieť do roku 2027, ak splní všetky podmienky. „Hviezdy sú nám momentálne naklonené. Musíme zabojovať a uvidíme,“ dodal Edi Rama.