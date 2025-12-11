EÚ sa vyhráža Belgicku, že ho stihne osud Maďarska, ak nepodporí pôžičku Ukrajine. Krúpa prilial olej do ohňa tvrdým odkazom pre Trumpa! - VIDEO

Európa je podľa slov poslanca za SaSJuraja Krúpu na prahu novej doby, kedy musí investovať na posilňovanie svojej obranyschopnosti. Vyplýva to podľa jeho slov z novej stratégie národnej bezpečnosti, ktorú zverejnila administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa a v ktorej sa mimoriadne ostro vyjadrila na adresu Európskej únie (EÚ) a jej lídrov.
„Vidíme tektonické zlomy a zásadné zmeny vnímania zahraničnej a bezpečnostnej štruktúry Spojených štátov amerických,“ okomentoval obsah dokumentu poslanec za SaS a člen brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa.
Podľa jeho slov pre Úniu z tohto dokumentu vyplýva, že musí posilniť svoju obranyschopnosť, musí viac investovať do obrany a musí sa spoliehať na to, že bude schopné sa pripraviť na najbližší konflikt, ktorý reálne hrozí zo strany Ruskej federácie. „Máme tu nielen indície, ale aj informácie od spravodajských služieb a generálnych štábov našich partnerov a spojencov. Je tu reálna hrozba,“ varuje Krúpa.
Belgicko torpéduje plány EÚ
Európska únia pohrozila Belgicku osudom Maďarska, ak odmietne použitie zmrazených ruských aktív na financovanie Ukrajiny, informuje Politico. Na summite lídrov EÚ, ktoré sa má konať 18. decembra, bude údajne kľúčovou úlohou pre vedenie EÚ získať si na svoju stranu belgického premiéra Barta De Wevera, ktorý vytrvalo vetuje snahy o poskytnutie pôžičky vo výške 210 miliárd eur Ukrajine a bráni sa plánu financovať túto pôžičku zo zmrazených ruských aktív, ktorých väčšina je uložená práve v Belgicku.
V kuloároch sa pošepkáva, že ak by Belgicko odmietlo využitie zmrazených ruských aktív, vedenie EÚ mu hrozí osudom podobným Maďarsku. Belgicko sa tak môže veľmi rýchlo ocitnúť v nepríjemnej izolácii a jeho lídrom, diplomatom a ministrom hrozí, že stratia svoj dominantní hlas na európskej politickej scéne a budú odstrčení a ignorovaní.
Ako je známe, Belgicko sa obáva možných právnych rizík a súdnych sporov, a požaduje garancie, ak by sa vojna skončila spôsobom, že peniaze za skonfiškované ruské aktíva bude potrebné vrátiť. Poslanca Krúpu sme sa preto pýtali, či nie je tu reálna hrozba, že sa budeme musieť Rusom skladať?
Podľa Krúpu zmrazené ruské aktíva by jednoznačne mali slúžiť na financovanie Ukrajiny. V tejto súvislosti poznamenal, že Európa vlastní americké dlhopisy spoločne s Veľkou Britániou v hodnote 2,3 trilióna dolárov. „Keď sa chce Amerika na nás vykašlať, tak sa vykašle na 2,3 trilióna dolárov dlhopisov,“ pohrozil Krúpa, ktorý si stojí za tým, že Rusko by malo platiť vojenské reparácie, lebo je agresorom. Argumentáciu, že reparácie platí porazený štát, naďalej odmieta. „Reparácie platí ten, ktorého nakopeme do zadku,“ odkázal.
Tri mocnosti si delia svet
Podľa poslanca SaS Trumpova administratíva vníma tri hlavné mocnosti, ktoré si majú deliť svet, čo Krúpa považuje za návrat do dôb 19. storočia, keď hrozia ďalšie konflikty a vojny. „Stráca sa rovnováha, stráca sa medzinárodné právo a medzinárodné usporiadanie ide do úzadia. EÚ sa dostáva medzi tri mlynské kamene: medzi Čínu, ktorá nám zaplavuje trh lacnými výrobkami, ďalej Rusko, ktoré je bezpečnostná hrozba, a ktoré vedie vojnu proti Ukrajine a hybridnú vojnu proti EÚ; a napokon Spojené štáty americké, ktoré chcú rozdrobiť Európu a naporcovať pre vlastné potreby a záujmy,“ skonštatoval Krúpa.
Európa je podľa slov Krúpu na prahu novej doby, kedy musí investovať na posilňovanie svojej obranyschopnosti. „Pokiaľ sa Slovensko nezapojí do tohto procesu, tak z neho vypadne. Jedného dňa s touto vládou skončíme mimo EÚ, skončíme na zlej strane civilizácie, skončíme ako ruská gubernia,“ obáva sa saskár.