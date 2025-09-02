EÚ predostrie členským štátom na schválenie obchodnú dohodu so združením Mercosur

Európska komisia v stredu predstaví členským štátom Európskej únie konečné znenie rozsiahlej obchodnej dohody s juhoamerickým združením Mercosur. Krajiny EÚ následne môžu začať túto dohodu ratifikovať.

Dohoda, na ktorej pracovali 25 rokov, prepojí EÚ s Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom, pričom vytvorí zónu voľného obchodu pre približne 700 miliónov ľudí.

Potrebný súhlas 15 krajín EÚ

Dohoda, ktorú Brusel uzavrel v decembri, musí byť formálne schválená aspoň 15 z 27 členských krajín EÚ a Európskym parlamentom. Podporuje ju široká väčšina krajín EÚ, ktoré chcú diverzifikovať obchodné vzťahy mimo Spojených štátov.

Francúzsko však dohodu ostro odmieta z obáv, že prílev lacnejších poľnohospodárskych produktov by mohol poškodiť európskych farmárov. V snahe zmierniť tieto obavy Komisia prisľúbila posilniť ochranné klauzuly pre „citlivé poľnohospodárske produkty“, uviedli v pondelok dva zdroje pre AFP.

Brusel ochráni európskych farmárov

Brusel už oznámil plán vytvoriť rezervu vo výške jednej miliardy eur pre európskych farmárov, ktorí by mohli byť dohodou negatívne ovplyvnení.

Po ratifikácii by dohoda umožnila EÚ jednoduchšie vyvážať automobily, stroje a farmaceutické produkty do Južnej Ameriky.

Naopak, poľnohospodársky gigant Brazília a jej susedia by mohli s menšími obmedzeniami predávať do Európy mäso, cukor, ryžu, med, sóju a ďalšie produkty.

