Pobaltské štáty, severské krajiny a Poľsko chcú uzavrieť Schengen pre Rusov zapojených do vojny na Ukrajine

Ministri zodpovední za vnútornú bezpečnosť pobaltských štátov, severských krajín a Poľska, ktorí sa vo štvrtok stretli v Tallinne, v spoločnom vyhlásení potvrdili rozhodnutie zablokovať vstup ruských občanov, ktorí sa zúčastnili na agresii proti Ukrajine, do schengenského priestoru. Referuje o tom web estónskeho verejnoprávneho vysielateľa ERR.

Na stretnutí na vysokej úrovni sa zúčastnil aj Magnus Brunner, eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu, a zástupca organizácie Frontex.

„Existujú státisíce ruských občanov, ktorí bojovali proti nezávislému európskemu štátu, a mali by sme zaujať veľmi jasné stanovisko, že títo ľudia nemôžu voľne cestovať v Schengene – nedáme im povolenia na pobyt, nedáme im víza, pretože celá táto skupina, ktorá tam zabíjala a ničila, predstavuje pre nás všetkých veľmi významnú bezpečnostnú hrozbu,“ povedal estónsky minister vnútra Igor Taro.

Zákaz vstupu do schengenského priestoru pre osoby zapojené do agresie by mal zostať v platnosti aj po skončení aktívnych nepriateľských akcií. Počet schengenských víz vydaných držiteľom ruských pasov v roku 2024 sa v porovnaní s rokom 2023 zvýšil o 25 %.