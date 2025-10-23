EÚ na prvom spoločnom samite uvoľnila štyri miliardy eur pomoci pre Egypt

Európska únia a Egypt podpísali niekoľko úverových dohôd na posilnenie strategického partnerstva.
Belgium EU Egypt
Zľava Dr. Rania Al-Mahsat, egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí, predseda Európskej rady António Costa, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a eurokomisárka pre Stredozemie Dubravka Šuicová pózujú na slávnostnom podpise počas summitu EÚ – Egypt v budove Európskej rady v Bruseli v stredu 22. októbra 2025. Foto: SITA/AP
Európska únia a Egypt v stredu uskutočnili svoj prvý spoločný samit, na ktorom podpísali niekoľko úverových dohôd vrátane pomoci vo výške ďalších štyroch miliárd eur pre Káhiru.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová privítala v Bruseli egyptského lídra Abda al-Fattáha as-Sísího slovami: „Podpíšeme niekoľko dohôd, ktoré otvoria ešte viac obchodných príležitostí v Egypte.“

Tieto dohody nadväzujú na strategické partnerstvo podpísané v marci 2024, keďže EÚ sa snaží prehĺbiť vzťahy s Egyptom, ktorý je „kľúčovým hráčom“ na Blízkom východe.

Prvá splátka spomenutej pomoci vo výške jednej miliardy eur bola poskytnutá v decembri 2024, čím celková finančná pomoc dosiahla päť miliárd eur.

EÚ zároveň predstavila ďalšie investície v hodnote 1,8 miliardy eur v spolupráci s ďalšími európskymi finančnými inštitúciami, ako aj 600 miliónov eur určených na konkrétne projekty, z ktorých 200 miliónov bude venovaných kontrole migrácie.

