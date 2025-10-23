EÚ na prvom spoločnom samite uvoľnila štyri miliardy eur pomoci pre Egypt

Európska únia a Egypt v stredu uskutočnili svoj prvý spoločný samit, na ktorom podpísali niekoľko úverových dohôd vrátane pomoci vo výške ďalších štyroch miliárd eur pre Káhiru.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová privítala v Bruseli egyptského lídra Abda al-Fattáha as-Sísího slovami: „Podpíšeme niekoľko dohôd, ktoré otvoria ešte viac obchodných príležitostí v Egypte.“
Tieto dohody nadväzujú na strategické partnerstvo podpísané v marci 2024, keďže EÚ sa snaží prehĺbiť vzťahy s Egyptom, ktorý je „kľúčovým hráčom“ na Blízkom východe.
Prvá splátka spomenutej pomoci vo výške jednej miliardy eur bola poskytnutá v decembri 2024, čím celková finančná pomoc dosiahla päť miliárd eur.
EÚ zároveň predstavila ďalšie investície v hodnote 1,8 miliardy eur v spolupráci s ďalšími európskymi finančnými inštitúciami, ako aj 600 miliónov eur určených na konkrétne projekty, z ktorých 200 miliónov bude venovaných kontrole migrácie.