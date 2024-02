Americký moderátor potvrdil veľký rozhovor s Putinom. Západné publikum má právo počuť názor druhej strany na Ukrajinu, hovorí (video)

V Spojených štátoch vyvolala rozruch správa, že populárny americký moderátor Tucker Carlson pricestoval do Moskvy, aby urobil interview s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Bývalý novinár spravodajskej televízie Fox News sa prihlásil štvorminútovým videom, v ktorom vysvetľuje dôvody, prečo sa rozhodol urobiť rozhovor s ruským prezidentom.

Američania nie sú informovaní

Carlson vyhlásil, že rozhovor s Putinom urobil preto, lebo je to jeho práca a ako novinár musí informovať ľudí. „Už dva roky prebieha vojna, ktorá pretvára celý svet, a väčšina Američanov nie je o tom informovaná. Nemajú predstavu o tom, čo sa deje v tomto regióne, tu v Rusku, alebo na Ukrajine. Pritom by to mali vedieť, lebo oni za to platia a to aj takými spôsobmi, ktoré si možno ešte ani neuvedomujú,“ hovorí Carlson vo videu.

„Vojna na Ukrajine je „ľudskou pohromou“ pri ktorej zomreli už státisíce ľudí a v ktorej padla už jedna celá generácia mladých Ukrajincov,“ vyhlásil tiež Carlson.

Ako hovorí ďalej, vojna na Ukrajine zmenila globálne obchodné a vojenské aliancie a rozvrátila svetovú ekonomiku. Podľa Carlsona ekonomické zriadenie vytvorené po druhej svetovej vojne, ktoré zabezpečovalo blahobyt Západu, sa začína rozpadať. Podľa moderátora okrem USA už celý svet vidí, že sa všetko zmenilo.

Médiá sú skorumpované

„Médiá sú skorumpované. Klamú svojim čitateľom a divákom a robia to väčšinou opomenutím. Napríklad odkedy začala vojna na Ukrajine americké médiá hovoria neustále o Ukrajincoch a spravili nespočetné množstvo rozhovorov s Volodymyrom Zelenským. Ale rozhovory, ktoré sa urobili v USA, nie sú tradičné rozhovory. Boli to lichotivé a povzbudivé sedenia, ktoré boli navrhnuté preto, aby posilnili Zelenského požiadavku, nech Spojené štáty ešte viac idú do východoukrajinskej vojny a ju aj zaplatia,“ hovorí Carlson.

„Toto nie je žurnalistika. Je to vládna propaganda, najhorší druh propagandy, ktorý zabíja ľudí,“ vyhlásil americký moderátor.

Carlson podotkol, že medzitým nikoho ani nenapadlo urobiť rozhovor s prezidentom druhej krajiny, ktorá je zapojená do tohto konfliktu.

„Väčšina Američanov ani netuší, prečo Putin zaútočil na Ukrajinu, alebo že aké sú jeho ciele. Nikdy nepočuli jeho hlas. Toto nie je správne. Američania majú právo vedieť všetko, čo i je len možné vedieť o tejto vojne, do ktorej sú zapojení, a my máme právo im to povedať, pretože sme tiež Američania,“povedal Carlson s tým, že sloboda prejavu je právo, ktoré prislúcha Američanom od narodenia.

Podľa amerického moderátora Tuckera Carlsona západné publikum nikdy nepočulo hlas ruského prezidenta Putina, čo novinár označil za nesprávne. Foto: SITA/AP

Rozhovor bude dostupný na sieti X

„Nie sme tu preto, že máme radi Vladimira Putina. Sme tu preto, lebo máme radi Spojené štáty a chceme, aby bola prosperujúca a slobodná,“ vyhlásil Carlson.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že ruský prezident Putin v utorok (6.2.) poskytol rozhovor pre amerického novinára Tuckera Carlsona. Údajne išlo o 2-hodinový rozhovor, v ktorom odzneli vyhlásenia historického významu. Moderátor informoval, že snímka bude čoskoro dostupná verejnosti. Carlson by sa tým stal prvým americkým novinárom, ktorý od začatia ruskej invázie na Ukrajinu mohol urobiť interview s ruským prezidentom.

Moderátor informoval, že vzniknutý rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bude dostupný na jeho profile na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Zároveň vlastník sociálnej siete X Elon Musk súhlasil s tým, že na sieti nebude „blokovať““alebo „potláčať“ rozhovor s prezidentom Putinom.

Carlson obvinil administratívu amerického prezidenta Bidena z toho, že „nezákonne sledovala textové správy jeho tímu“, aby prekazila plánovaný rozhovor s ruským prezidentom. Dodal, že západné vlády určite urobia všetko pre to, aby video cenzurovali.