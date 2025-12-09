Emma Zapletalová je študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2024/2025

Bronzová medailistka z MS 2025 Emma Zapletalová zbiera ocenenia po úspešnej sezóne.
Emma Zapletalová
Prekážkarka Emma Zapletalová zbiera ocenenia po úspešnej sezóne. Foto Ján Súkup - Štartfoto
Úspešná slovenská prekážkarka Emma Zapletalová sa snaží skĺbiť atletickú kariéru so štúdium trénerstva na vysokej škole.

Aj vzhľadom na jej medailový úspech na septembrových majstrovstvách sveta v Tokiu sa stala študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2024/2025 v kategórii šport.

Špičkové spojenie

Študentka trénerstva atletiky na Fakulte telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oslovila porotu študentskej súťaže svojím inšpiratívnym príbehom, ktorý nie je iba o športovom výkone, ale najmä o nezlomnej vôli a pre niekoho až nadľudskej bojovnosti. Informuje o tom Slovenský atletický zväz na sociálnych sieťach.

„Toto ocenenie má pre mňa veľkú cenu, lebo ukazuje, že aj na Slovensku je možné spojiť špičkové štúdium a špičkové športové výkony. Verím, že aj môj osobný príklad dokazuje, že cesta za úspechom a šťastím nemusí viesť na zahraničné univerzity,“ reagovala podľa FTVŠaZ UMB slovenská Atlétka roka 2025.

Gratulácia od Pupiša

Vyhlasovateľom súťaže, nad ktorou prebral záštitu prezident SR Peter Pellegrini, je Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International, garantmi sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

„Sme šťastní, že na našej ešte stále novej fakulte máme vďaka univerzite nielen špičkové športové zázemie, ale aj špičkových športovcov. Emme gratulujeme!“ uviedol dekan FTVŠaZ UMB a bývalý šéftréner SAZ Martin Pupiš.

