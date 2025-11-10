Slovenská atletická kráľovná Zapletalová má stále na prvom mieste výsledky z pretekov ako ceny na pódiu - VIDEO

Slovenská atletika má staronovú kráľovnú. Za rok 2025 sa ňou stala Emma Zapletalová, prekážkarka na 400 m ovládla anketu Atlét roka 2025. V minulosti v nej bola najvyššie aj v roku 2021.
Celkovo 75 hlasujúcich jej odovzdalo spolu 748 bodov. O 165 menej ich nazbieral chodec Dominik Černý, ktorý v ankete skončil na 2. priečke. Tretiu pozíciu obsadila vlaňajšia víťazka Gabriela Gajanová.
„Som rada, že sa mi podarilo opäť v ankete zvíťaziť. Pre mňa sú síce na prvom mieste vždy výsledky v pretekoch na dráhe, ale aj tak je krásne po vydarenej sezóne získať ocenenie v ankete Atlét roka,“ tešila sa nitrianska rodáčka, ktorá získala aj titul „Objav/prekvapenie roka“.
Zapletalová sa na domáci atletický piedestál vrátila po štyroch rokoch. Po sérii štyroch únavových zlomenín sa dohodla na spolupráci s renomovaným trénerom Bramom Petersom a risk sa jej vyplatil. Plnohodnotne sa vrátila do súťažného kolotoča a udomácnila sa v Diamantovej lige, v ktorej postúpila aj do zürišského finále a tam ju zdolala iba majsterka sveta Femke Bolová.
Rozprávkovú sezónu potom korunovala aj na vrcholnom podujatí – vo svojej premiére na majstrovstvách sveta si dobehla vo finále po bronz. Získala piatu slovenskú medailu z MS v ére samostatnosti od roku 1993. Navyše si ju vybojovala v novom slovenskom maxime 53,00 sekundy.
„Ťažko povedať, ktoré z dvoch ocenení si cením viac. Každý podobný úspech má svoju hodnotu. To prvé bolo špeciálne tým, že bolo prvé a prišlo v čase, keď som bola v podstate ešte stále mládežník. Toto druhé prvenstvo je pre mňa špeciálne v tom, že je za ním ten úžasný comeback,“ dodala Zapletalová podľa Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Zapletalovej v európskych tabuľkách patrí 2. miesto na 400 m prekážok a 8. pozícia na hladkej štvorstovke, pričom v histórii „starého kontinentu“ bežalo rýchlejšie iba osem prekážkarok na 400 m na čele s Bolovou.
Premiérovo sa do Top 3 hodnotenia spomenutej ankety dostal chodec Černý. V Dudinciach prekonal časom 2:26:31 práve Tóthov slovenský rekord na 35 km a splnil limit na MS, na tej istej trati na ME tímov v Poděbradoch 6. miestom ukázal, že patrí medzi špičku na starom kontinente a v septembri v Tokiu, že aj medzi svetovú – finišoval siedmy, tretí z Európanov a dosiahol najlepšie umiestnenie slovenského chodca na MS od zlata Mateja Tótha v Pekingu 2015.
Už ôsmy rok za sebou je osemstovkárka Gajanová v Top 10 ankety Atlét roka. Vicemajsterka Európy 2024 sa po vlaňajšom prvenstve sa vrátila na predvlaňajšie tretie miesto. V sezóne, ktorá sa zďaleka nevyvíjala podľa jej predstáv.
Medzi mládežníkmi bola najvyššie Tereza Čorejová pred Laurou Frličkovou a Ninou Hejčíkovou. Trénerom roka sa stal Zapletalovej holandský kouč Bram Peters, pričom vlani v ankete zvíťazil Gajanovej kouč Švajčiar Louis Heyer. Za najlepšieho veterána vyhlásili 81-ročného Milana Belianského.
Sieň slávy slovenskej atletiky (SSSA) sa rozšírila o ďalšie dve osobnosti, do dvorany uviedli halového vicemajstra Európy v trojskoku z gréckeho Pirea 1985 Jána Čada, doplnil ho okrem iného spoluzakladateľ významných atletických podujatí Banskobystrická latka a chodecká Dudinská päťdesiatka Július Nyárjas.