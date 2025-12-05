Zapletalová na titulke magazínu Forbes, vyhlásili ju za Osobnosť roka - FOTO

Emma Zapletalová
Slovenská atlétka Emma Zapletalová. Foto: Forbes Slovensko/Robo Homola
Slovenská reprezentantka v atletika Emma Zapletalová sa po triumfe v ankete Atlét roka na Slovensku dočkala ďalšieho ocenenia. Slovenská verzia magazínu Forbes ju totiž vyhlásila Osobnosť roka. Dvadsaťpäťročná rodáčka z Nitry sa dostala na titulku časopisu.

„Je mi cťou byt na titulke Forbes a o to viac, že ma vyhlásili ako osobnosť roka. Teší ma, že môžem byt vzorom nie len vo svete športu ako úspešná športovkyňa ale aj vzorom pre našu krajinu,“ uviedla bronzová z tohtoročných majstrovstiev sveta v japonskom Tokiu na 400 m prekážok. Je pravdepodobné, že Zapletalová získa aj domáce ocenenie Športovec roka.

Zapletalová získala ocenenie nielen za svoje športové úspechy, keď opakovane zlepšila viaceré slovenské rekordy, ale predovšetkým za svoj príbeh plný nezdolnosti, odhodlania a odvahy, ktorý je inšpiráciou pre celú krajinu. Úspešnému roku 2025 totiž predchádzali tri roky nútenej prestávky spôsobené štyrmi únavovými zlomeninami.

„Ročná pauza pre zranenie je v športe bežná, história si však nepamätá veľa prípadov, keď atlét psychicky zvládne trojnásobne dlhšiu vynútenú prestávku a dokáže sa vrátiť,“ uviedol magazín k úspešnej slovenskej športovkyni.

V minulosti sa v roku 2016 dočkal rovnakého ocenenia ako Zapletalová aj iný slovenský atlét Matej Tóth – olympijský šampión v chôdzi na 50 km z brazílskeho Ria de Janeiro.

