Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol oslávil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa deväťdesiatku

Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol pondelok svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa ďakoval za deväťdesiat rokov života.

Cez socializmus po náboženskú slobodu

Nevšedné životné jubileum oslávil v prítomnosti viacerých hostí, medzi ktorými nechýbal apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, viacerí biskupi, kňazi a rehoľníci. Girasoli prečítal pozdrav jubilantovi od pápeža Františka.

Sokol potvrdil, že v súčasnosti má problémy s chôdzou, v katedrále sa pohyboval s asistenciou. „Keď sedím, som ako päťdesiatročný. Keď chodím, tak som tristoročný,“ povedal emeritný arcibiskup.

Cirkev previedol z obdobia socializmu do obdobia náboženskej slobody. Terajší trnavský arcibiskup Ján Orosch však na jeho adresu povedal, že myseľ má vo vynikajúcej kondícii

Najdôležitejšie životné a kňazské zastávky Jána Sokola priblížil arcibiskup Jána Orosch. Podčiarkol, že za pôsobenia Sokola v arcibiskupskom úrade bolo postavených 63 kostolov.

Osobný dar od amerických Slovákov

V tejto súvislosti sa dotkol aj ich financovania, s ktorým sa neskôr spájali rôzne podozrenia. Orosch pripomenul, že peniaze na opravu Arcibiskupského paláca alebo výstavbu kostolov pochádzali v značnej miere od amerických Slovákov.

„Dávali to jemu, ako osobný dar, aby s nimi robil, čo chcel. A on ich dal na to správne miesto, tam kam patria,“ povedal Orosch.

Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol sa narodil 9. októbra 1933 v Jacovciach pri Topoľčanoch. Za kňaza ho vysvätil biskup Ambróz Lazík 23. júna 1957.

V roku 1968 sa stal prefektom Kňazského seminára v Bratislave, odkiaľ však musel z dôvodu socialistickej normalizácie po dvoch rokoch odísť.

Trnavský arcibiskup

V júli 1989 bol vymenovaný za trnavského arcibiskupa a metropolitu Slovenska, neskôr za bratislavsko-trnavského arcibiskupa metropolitu.

V deň oficiálneho zverejnenia nového územného členenia rímskokatolíckych diecéz na Slovensku, 14. februára 2008, bol vymenovaný za trnavského arcibiskupa.

Od 18. apríla 2009 je emeritným trnavským arcibiskupom, žije na odpočinku v Trnave. Po odchode na odpočinok sa súdil s časopisom .týždeň pre sériu článkov o ňom, pred tromi rokmi akceptoval návrh na zmier a ukončil tak dlhoročný spor.