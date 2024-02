EK pozastavuje hodnotenie štvrtej platby z plánu obnovy. Podľa Šimečku môžeme prísť o takmer miliardu eur (video)

aktualizované 8. februára 2024, 10:58

Európska komisia pozastavuje Slovensku hodnotenie štvrtej platby z Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Konkrétne ide o vyše 900-miliónov eur, o ktoré môže Slovensko potenciálne prísť, ak Ficova vláda nezjedná nápravu,“ uviedol vo štvrtok na tlačovej besede predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Dodal, že jeho strana už pred časom varovala pred tým, že kroky premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a jeho vlády môžu priniesť zásadné finančné riziká pre Slovensko a ohroziť nielen náš vzťah s európskymi inštitúciami, ale potenciálne aj peniaze, ktoré z Európskej únie čerpáme. Fico podľa neho kašle na zásadné a dôležité reformy, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo a zaujíma ho len jediné – „promafiánsky balíček“.

Dva mesiace na nápravu

„Nezaujímajú ho slovenské nemocnice, školy, alebo ako znižovať slovenský dlh, jeho zaujíma len to, ako znižovať tresty pre korupčníkov, zlodejov a jemu blízkych ľudí,“ povedal Šimečka. Premiér by si mal podľa neho uvedomiť, že Európska komisia nedovolí posielať na Slovensko stovky miliónov eur z daní občanov Európskej únie, keď bude existovať riziko, že ich tu niekto rozkradne. Dodal, že svoj nesúhlas s „promafiánskym balíčkom“ prišlo v stredu vyjadriť pred Národnú radu SR 18-tisíc ľudí. Vláda má lehotu na nápravu, a to dva mesiace.

„Výhrad je viacero, najväčšie výhrady má komisia k právnemu štátu, výdavkovým limitom a dôchodkovým opatreniam. Európskej komisii prekáža proces prijímania aj obsah promafiánskeho balíčka,“ vymenoval Štefan Kišš z PS. Poukázal na to, že vláda porušila pri tvorbe štátneho rozpočtu rozpočtové pravidlá, aby sa vyhla výraznejšiemu šetreniu. Komisia však žiada opatrenia, ktoré by znamenali už v tomto roku konsolidáciu na úrovni miliardy eur.

„Som zvedavý, ako chce toto slovenská vláda v priebehu tohto roka naplniť,“ skonštatoval. V oblasti dôchodkov komisia konštatuje, že opatrenia ako trináste dôchodky a krátenie druhého piliera znižujú dlhodobú udržateľnosť verejných financií a žiada ich kvantifikáciu.

Razantný jazyk komisie

„V rozprave sme upozorňovali na to, že kvantifikáciu týchto opatrení sme nevideli. Európska komisia zároveň žiada opatrenia, vďaka ktorým by sa Slovensko vrátilo na trajektóriu zlepšovania aj dlhodobého výhľadu verejných financií,“ podotkol Kišš.

Dodal, že komisia použila neobvykle razantný jazyk, čo naznačuje zásadnejšie riziko toho, že Slovensko sa k týmto peniazom z plánu obnovy nedostane. Podľa jeho slov sa z dôvodu „diletantstva a amaterizmu Roberta Fica a jeho kumpánov“ budeme mať všetci na Slovensku horšie.

„Tu hovoríme o pozastavení miliardy eur, iným dôsledkom toho istého promafiánskeho balíčka bude menej investícií, drahšie financovanie dlhu, pretože investori, ktorí chcú priniesť kapitál na Slovensko, si veľmi dobre rozmyslia, či ho chcú priniesť sem po podkopávaní právneho štátu a zvyšovaní korupcie,“ uzavrel Kišš.