Edo, pokazil si si to sám, odkázal Matovič premiérovi a nenarážal iba na Vlčana (video)

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič sa ohradil voči tomu, že dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan by bol nominantom OĽaNO.

Uviedol to na tlačovom brífingu hnutia. To, že Vlčan bude ministrom, sa Matovič dozvedel od dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (Demokrati), a to formou oznámenia.

Hegerovi dával autonómiu

Šéf OĽANO dodal, že v tom čase už nebol niekoľko mesiacov predsedom vlády a Hegerovi sa usiloval dať maximálnu autonómiu.

Matovič uviedol, že on sám Hegerovi naznačoval, že Vlčan by bol vhodnejší na iný post, no Heger sa rozhodol z neho urobiť ministra a Matovič to akceptoval. „Edo, pokazil si si to sám, svojím nekonaním, tým, že si nechával problém vyhnívať,“ adresoval Matovič premiérovi. Narážal tým nielen na Vlčana, ale aj na bývalého ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.

Ani ten podľa neho nebol nominantom hnutia OĽaNO, ale nominantom premiéra, ktorého nominovalo hnutie, no o nich rozhodol samotný Heger. Problému sa podľa predsedu hnutia dalo vyhnúť, ak by Heger počúval poslancov na poslaneckom klube, ktorí ho vyzývali, aby týchto dvoch ľudí vymenil. Lengvarský bol podľa neho nominantom Jaroslava Naďa.

Dotácie pre Vlčana

Podľa Matoviča Heger o dotácii pre Vlčana vedel už dva týždne pred tým, než sa kauza dostala na verejnosť. Dodal, že poverený premiér ju však nechal tak, ako mnohé iné problémy, vyhnívať.

Považuje to zásadné zlyhanie povereného premiéra. Je presvedčený, že ak by si Heger do svojej strany Demokrati preniesol DNA hnutia OĽaNO, situáciu by vyriešil skôr, a to tak, že by zvolal tlačovú konferenciu s obomi ministrami a požiadal ich, aby opustili svoje funkcie.

Namiesto toho problém podľa Matoviča tutlal. Šéf OĽaNO nechce prijať to, že svoje zlyhanie Heger, Naď či strana Demokrati zvaľujú na OĽaNO. „Chaos si spôsobil jeden človek tým, že nekonal vtedy, keď konať mal,“ povedal Matovič.

Úradnícka vláda

Vymenovanie úradníckej vlády je podľa Matoviča na prezidentke Zuzane Čaputovej. Jej rozhodnutie budú rešpektovať, no dodal, že hnutie úradnícku vládu podporovať nebude. Čaputová by podľa Matoviča mala konať podľa svojho svedomia a presvedčenia, a plniť svoje ústavné povinnosti.

„Ale ak si myslí, že my tu budeme teraz celí vytešení z jej progresívnej vlády, ktorú si vymenuje, tlieskať a podporovať ju, tak v žiadnom prípade nie,“ povedal. Prezidentka by si podľa neho mala vyhodnotiť, čo spôsobí väčší chaos. Hlavu štátu kritizoval šéf obyčajných ľudí za to, že Zuzana Čaputová odcestovala do zahraničia v čase, keď ju „dnes Slovensko potrebovalo“.