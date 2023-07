Dzurinda kritizuje Sulíka a Matoviča, strana na protest neobsadila 150. miesto na kandidátke

Strana Modrí, Most – Híd zámerne neobsadila miesto 150 na kandidátnej listine. Ako strana uviedla v tlačovej správe, miesto neobsadili na protest. Líder kandidátky Mikuláš Dzurinda sa vyjadril, že Richard Sulík (SaS) a Igor Matovič (OĽaNO a priatelia) začali v roku 2010 robiť z podávania kandidátok marketing a cirkus.

„Žiaľ, tento marketing a cirkus začali nasledovať aj niektoré ďalšie politické strany. Takéto počínanie vedie k rozvratu politickej scény, k dehonestácii politiky ako takej a k prehlbovaniu frustrácie zodpovedných voličov. My, Modrí, Most – Híd sa na takomto cirkuse a rozvrate podieľať nechceme,” vyhlásil Dzurinda.

Podľa Lászloa Sólymosa znamenajú populisti pre spoločnosť rovnaké nebezpečenstvo ako extrémisti. Ako uviedol, nikto z nich nedokáže odolať pokušeniu strašiť a rozoštvať ľudí. „Ak dovolíme, aby odbornosť v predvolebnom boji mohla byť nahradená bezbrehým populizmom, Slovensko po septembrových voľbách môžu čakať ťažké časy. My, Modrí, Most – Híd urobíme všetko pre to, aby sme tomu zabránili,“ doplnil Sólymos s tým, že chcú byť znovu hrdí na Slovensko, a že do predvolebného boja pôjdu s jasným cieľom, dobrým programom a silným tímom.