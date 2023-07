Týždeň očami Pavla Urbana: Kocky sú hodené, pravica nahrala Ficovi. Vyrovnaný je rekord v počte strán a koalícií

Nedeľňajšia polnoc dala odpoveď na to, koľko strán a hnutí nás bude ďalšie tri mesiace otravovať a sľubovať hory-doly. Dokopy je ich 25, ale ako to bývalo aj v predošlých voľbách, niektoré sú tam len do počtu. Stredopravé strany sa nezjednotili a tam bude doslova boj o každý hlas, aby získali nevyhnutnú 5-percenta hranicu na vstup do parlamentu.

Kandidátov je veľa a miest iba 150

Počet 25 strán a koalícií je tak vyrovnaným slovenským rekordom. Keď sa pozrieme do histórie, rovnaký počet kandidačných listín sme mali aj v roku 2002.

Najmenej ich bolo v roku 1994 a o tiež štyri roky neskôr, iba 17. Treba však pripomenúť, že v roku 1998 kandidovala Slovenská demokratická koalícia (SDK), ktorá zoskupovala až štyri subjekty. Pred štyrmi rokmi kandidovalo 24 strán a koalícií.