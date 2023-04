Dym z požiaru skladov ohrozil centrum Hamburgu, polícia obyvateľom odporučila zavrieť okná (video)

Polícia v nemeckom meste Hamburg v nedeľu vyzvala obyvateľov, aby zatvorili okná, keďže nad mesto sa dostal dym z požiaru niekoľkých skladov. Regionálny verejnoprávny vysielateľ NDR uviedol, že požiar zachvátil aj kontajnery s jedovatým sírovodíkom.

Nemecká tlačová agentúra dpa informovala, že požiar vypukol približne o 4:30 ráno vo štvrti Rothenburgsort, ktorá sa nachádza vo východnej časti druhého najväčšieho mesta Nemecka. Dym sa dostal do centra mesta a zastavil premávku diaľkových vlakov medzi Hamburgom a Berlínom a ďalšími mestami.

Police in Hamburg, Germany, warned locals of possible toxins in the air after a fire at a storage facility https://t.co/BKrpKjahtu pic.twitter.com/tyfiGiXX4P

— Reuters (@Reuters) April 9, 2023