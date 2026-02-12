Dyche vydržal iba 114 dní. Nottingham hľadá už štvrtého trénera v tejto sezóne

Mal zmluvu do roku 2027, ale vydržal iba 114 dní. Sean Dyche už nie je tréner futbalistov Nottinghamu Forest. Väzy mu definitívne zlomila stredajšia domáca bezgólová remíza s posledným Wolverhamptonom v 26. kole Premier League.
Nottingham sa po nej ocitol len 3 body nad pásmom zostupu z najvyššej súťaže a hráčov hlasno vypískali ich vlastní fanúšikovia.
V Nottinghame aktuálne hľadajú už štvrtého trénera v tejto sezóne, zatiaľ jeho meno nešpecifikovali. „Chceli by sme sa poďakovať Seanovi a jeho spolupracovníkom za ich úsilie počas pôsobenia v našom klube. Prajeme im veľa šťastia do budúcnosti,“ napísali zástupcovia Nottinghamu na sociálnej platforme X.
Došla trpezlivosť
Svojský majiteľ Forest Evangelos Marinakis v tejto sezóne „vyhodil“ už tretieho trénera. Rovnaký osud postihol Dycheho predchodcov Nuna Espirita Santa a Angeho Postecogloua.
Trpezlivosť majiteľovi došla vo chvíli, keď Dycheho zverenci z 35 streleckých pokusov proti Wolves nepremenili ani jeden na gól v bránke súpera.
„Som realista a som zmierený s tým, že ma môžu prepustiť,“ povedal Dyche po stredajšom zápase, keď ešte nepoznal finálny verdikt.
Férový majiteľ?
„Majiteľ bol ku mne férový, bez tieňa pochybností. Ak sa niekto teraz rozhodne urobiť zmenu, je to jeho rozhodnutie,“ dodal.
Bol úspešný, ale musel odísť
Futbalistom Nottinghamu pod Nunom Espiritom Santom sa v minulej sezóne darilo a zabezpečili si miesto v Európskej lige.
Portugalský tréner bol však odvolaný po tom, čo sa s Marinakisom pohádal ohľadom prestupov. Nasledovala vláda Austrálčana Postecogloua, ale bola krátka. Skončila sa po 40 dňoch. Dyche si nepočínal oveľa lepšie, vydržal 114 dní.
Forest čoskoro vycestujú do Turecka na zápas šestnásťfinále Európskej lige proti Fenerbahce Istanbul, ktorý príde na rad 19. februára. O tri dni neskôr čaká na ťažko skúšaný klub domáci zápas Premier League proti FC Liverpool.