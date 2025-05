Nuno Espírito Santo venoval víťazstvo Nottinghamu Forest hrôzostrašne zranenému Awoniyimu

Tréner anglického futbalového klubu Nottingham Forest Nuno Espírito Santo venoval nedeľňajšie dôležité víťazstvo 2:1 na pôde West Hamu útočníkovi Taiwovi Awoniyimu, ktorý sa zotavuje po vážnom zranení. Awoniyi musel podstúpiť operáciu brucha a museli ho dokonca uviesť do umelého spánku po kolízii s bránkovou žrďou v minulotýždňovom zápase proti Leicesteru City.

Dvadsaťsedemročný Nigérijčan v nedeľu na Instagrame napísal: „S Božou milosťou som vďačný, že som stále tu, že môžem bojovať, usmievať sa a mať dobrú náladu.“

Dresy s menovkou Awoniyiho

Hráči Forest sa pred zápasom rozcvičovali v dresoch s Awoniyho menom a číslom deväť, na prednej strane mali nápis „sme všetci s tebou Taiwo“. Po úvodnom góle Morgan Gibbs-White ukázal Awoniyho dres divákom. „Celý týždeň bol pre všetkých ťažký. V stredu sme sa prvýkrát vrátili do tréningového centra a atmosféra bola veľmi smutná, všetci sa modlili a priali mu skoré uzdravenie,“ povedal Gibbs-White. „Vyhrali sme pre neho.“

Nuno Espírito Santo dodal: „Od začiatku príprav na zápas bol ‚T‘ v našich mysliach pre vážnosť situácie a chlapci to naozaj chceli urobiť pre neho. To boli naše posledné slová. Je to niekto, koho obdivujeme, jeho úsmev je nákazlivý a chlapci to urobili pre neho. Sme veľmi hrdí.“

Celkovo takmer 23 nadstavených minút

Druhý gól Forest pridal Nikola Milenkovič, za domácich znížil Jarrod Bowen, no hostia udržali víťazstvo. Forest sú na siedmom mieste, bod za prvou päťkou, ktorá zaručuje účasť v Lige majstrov 2025/2026. Nottingham potrebuje zaváhanie Aston Villy a Manchestru City, ako aj víťazstvo nad FC Chelsea, aby sa po prvý raz od sezóny 1980/1981 prebojovali medzi európsku elitu.

Zápas trval až 112 minút a 55 sekúnd, predovšetkým pre šesťminútové preskúmavanie Milenkovičovho gólu. Rozhodca Sam Barrott musel komunikovať s oboma trénermi, pričom Premier League neskôr vysvetlila, že poloautomatická technológia na posudzovanie ofsajdov nebola k dispozícii a vyskytli sa aj problémy s komunikáciou VAR s rozhodcami na ihrisku. Nadstavený čas v druhom polčase tak trval takmer 17 minút.