Slafkovský dvakrát asistoval, ale aj tŕpol na trestnej lavici. McDavid padol v Montreale - VIDEO

Juraj Slafkovský má za sebou jeden z najlepších zápasov v tejto sezóne NHL. Na víťazstve Montrealu nad Edmontonom 4:1 sa podieľal dvoma asistenciami pri góloch spoluhráčov v presilových hrách. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.
Slovenský krídelník sa dostal v sezóne na 20 kanadských bodov, aktuálne má na konte 9 gólov a 11 asistencií a je najproduktívnejších spomedzi slovenských hokejistov v profilige.
V tretej minúte druhej tretiny hral Montreal presilovku pri vylúčení Mattiasa Ekholma. Slafkovský si vymenil puk s Ivanom Demidovom, šiel cloniť pred bránku a ruský útočník to využil na úvodný gól zápasu.
Neskôr Joe Veleno pridal druhý gól Canadiens a vo štvrtej minúte tretej tretiny opäť prišiel k slovu Slafkovský počas presilovej hry. Jeho prihrávka Nickovi Suzukimu do predbránkového priestoru bola taká ideálna, že kapitánovi Canadiens stačilo už len nastaviť hokejku a skórovať.
Ťažké dve minúty
Slafkovský odohral 16 a pol minúty a okrem dvoch asistencií pridal aj tri strely na bránku, jeden blok, jeden bodyček a dve trestné minúty za hákovanie. V tom istom čase ako on sedel na trestnej lavici aj jeho spoluhráč Oliver Kapanen, takže hostia mali 2 minúty presilovku piatich proti trom. Nevyužili ju aj vďaka piatim zákrokom brankára Jakuba Dobeša.
„Boli to ťažké dve minúty, ale moji spoluhráči odviedli v oslabení výbornú robotu. Dobby chytil niekoľko takmer gólov a hráči pred ním blokovali strely. V našich presilovkách sme neskôr strelili góly a veľmi sme si tým pomohli. Bol to jeden z našich lepších zápasov. Mali by sme stále hrať tak ako proti Edmontonu,“ povedal Slafkovský pre zámorské médiá vo videu na webe Montrealu.
McDavid len jeden bodík
Montreal prerušil Edmontonu sériu piatich zápasov, v ktorých bodoval a z toho štyri boli víťazné. Kapitán Oilers Connor McDavid prišiel do Montrealu s vizitkou 15 bodov (7+8) z predchádzajúcich piatich zápasov, ale v nedeľu v Bell Centre sa pred takmer 21-tisíc divákmi musel uspokojiť s jednou sekundárnou asistenciou pri jedinom góle hostí.
Ovácie pre Dobeša
Prvou hviezdou duelu sa stal český brankár Jakub Dobeš, ktorý si po zápase užil veľké ovácie publika priamo na ľade počas vyhlásenia tria najlepších hráčov.
„Som veľmi poctený. Vždy sa snažím čo najviac pomôcť tímu k víťazstvám. Chcem sa zlepšovať kvôli spoluhráčom, ale aj fanúšikom. Robím to pre nich,“ vyhlásil Dobeš v prvom pozápasovom rozhovore pre kanadskú televíziu.