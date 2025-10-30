Slot bráni po vyradení z Ligového pohára mierne pozmenený tím Liverpoolu

FC Liverpool prehral šiesty z ostatných siedmich zápasov, Slot vysvetľuje rotáciu hráčov.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Arne Slot
Tréner Arne Slot z FC Liverpool tlieska fanúšikom za podporu v zápase proti Evertonu v Premier League 2025/2026. Foto: SITA/AP
Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool obhajoval svoje rozhodnutie nasadiť výrazne obmenený tím v stredu v zápase Ligového pohára, v ktorom „The Reds“ prehrali 0:3 s Crystal Palace.

Táto prehra predĺžila sériu neúspechov zverencov Arneho Slota na šesť prehier z ostatných siedmich súťažných zápasov, vrátane štyroch v Premier League.

Slot pred zápasom urobil až desať zmien v zostave, pričom kľúčoví hráči ako Virgil van Dijk a Mohamed Salah neboli ani nominovaní. Mladý tím však nedokázal odolať Crystalu Palace, v tejto sezóne ich tento súper zdolal už trikrát.

„Nie je to štandard Liverpoolu, prehrávať šesť z posledných siedmich zápasov,“ povedal Slot a vysvetlil, že rotácia bola nevyhnutná vzhľadom na náročný program.

„Mali sme zápas dnes, potom len dva dni na oddych, ďalší zápas, potom opäť dva dni na oddych, zápas s Realom Madrid a potom pár dní na Manchester City,“ doplnil.

Slot dodal, že mal k dispozícii približne 15 až 16 hráčov z prvého tímu a toto bolo jeho rozhodnutie. Liverpool sa v sobotu pokúsi ukončiť sériu prehier proti formujúcej sa Aston Ville.

Crystal Palace ako víťaz FA Cupu sa pripravuje na náročný zápas vo štvrťfinále proti Arsenalu.

Viac k osobe: Arne Slot
Firmy a inštitúcie: Crystal PalaceFC Liverpool
Okruhy tém: Anglický Ligový pohár Futbal - Premier League 2025/2026
