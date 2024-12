Dve české biatlonistky nemali s čím súťažiť, ich servisný kamión predčasne odišiel domov

Rok 2024 v biatlone mal pre slovenských fanúšikov fenomenálnu bodku. To vďaka Paulíne Bátovskej Fialkovej a jej skvelému tretiemu miestu v pretekoch s hromadným štartom v Le Grand Bornand. V čase, keď Bátovská Fialková doslova na cieľovej čiare o polovice dĺžky lyže zdolala Francúzku Jeannie Richardovú bol už český servisný kamión doma.

Prečo to spomíname? Ak by českí servismani zostali v dejisku pretekov, Tereza Voborníková by neprišla o štart v pretekoch s hromadným štartom. Dostala by sa do nich z pozície piatej náhradníčky, lenže nemala na čom súťažiť. To isté sa týkalo aj Lucie Charvátovej, ktorá bola šiesta náhradníčka a tiež by sa ešte dostala do pretekov.

Pripomeňme, že podľa pravidiel má právo štartu v pretekoch s hromadným štartom 25 najlepších biatlonistiek z aktuálneho poradia Svetového pohára plus ďalších päť najlepších z práve prebiehajúcich pretekov. Ak niekto z tejto tridsiatky nemôže z rôznych príčin štartovať, k slovu sa dostanú náhradníčky.

A keďže v Le Grand Bornand šarapatila viróza a český servisný kamión odišiel predčasne domov, do pretekov sa napokon premiérovo dostala aj Talianka Martina Trabucchiová ako siedma v poradí pod čiarou. Mimochodom, s čistou streľbou si vybojovala 17. miesto. Irónia spočíva aj v tom, že bronzová Slovenka Bátovská Fialková bola „iba“ druhá náhradníčka.

„V sobotu večer sme v tíme aktívne zisťovali, aký je zdravotný stav v ďalších tímoch a mali sme informácie o dvoch potenciálnych absenciách. Preto realizačný tím aj s materiálom odcestoval späť do Česka,“ vysvetlil český biatlonový tím v oficiálnom vyhlásení, cituje ho aj web iDnes.cz.

Až v nedeľu predpoludním vysvitlo, že z pôvodnej štartovnej listiny vypadli ďalšie tri pretekárky. Dvom Češkám však zostalo iba pozrieť si preteky v televízii.

„Definitívne to bolo až tri hodiny pred štartom pretekov. A to sa už nedalo nijako riešiť,“ priznal reprezentačný tréner českých biatlonistiek Lukáš Dostál.

Na fejsbukovom profile televízie ČT Sport sa po emotívnom dobehu Bátovskej Fialkovej do cieľa pretekov na 12,5 km objavilo aj niekoľko zaujímavých fanúšikovských komentárov. Spoločným menovateľom viacerých bol obdiv voči Slovenke a kritika českého tímu.

„Fialková bojuje do poslednej sekundy, ale náš kamión odcestoval domov…,“ napísala Lucie Vajrych.

„Je to žalostné! Kamión bol preč a pretekárka sa na súťaž pozerala v televízii,“ znel ďalší komentár z českého prostredia.

„Ten kamión tiež vyhral. Bol prvý doma a navyše s debnami plnými lyží a malorážok,“ nasadil korunu komentárom Petr Šubrt.

Po pretekoch 3. kola SP v Le Grand Bornand je suverénne na čele celkového hodnotenia Nemka Franziska Preussová s 565 bodmi. Najlepšia Češka Markéta Davidová (223) je jedenásta a Paulíne Bátovskej Fialkovej patrí 22. priečka so 143 bodmi. Kolotoč SP v biatlone sa po Novom roku rozkrúti 9. januára v nemeckom Oberhofe.