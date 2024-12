Bátovská Fialková: Pódium v Annecy je druhý najkrajší vianočný darček. Aký je na prvom mieste? - FOTO, VIDEO

Slovenská reprezentantka v biatlone Paulína Bátovská Fialková na pretekoch Svetového pohára vo francúzskom Annecy previedla to, čo sa jej nepodarilo už takmer tri roky. Premiérovo od marca 2022 sa totiž prebojovala na pódium medzi tri najlepšie pretekárky.

Tridsaťdvaročnej rodáčke z Brezna sa to podarilo v pretekoch žien na 12,5 km s hromadným štartom, v ktorých dlho nemala istý štart a napokon sa do nich dostala ako náhradníčka.

Predierala sa zozadu

Na trať šla s číslom 28 a po jednej chybe na prvej streľbe v ľahu sa posunula na 25. pozíciu. Druhú „ležku“ mala bezchybnú a po nej jej patrila 18. priečka.

Na tretej položke, prvej v stoji, prišli v náročných podmienkach dva chybné výstrely a posun na 12. miesto. Po piatich presných výstreloch na druhej „stojka“ bola piata a hneď v záverečnom okruhu sa posunula na 4. stupienok.

Silný finiš

Zdalo sa, že na Francúzku Jeanne Richardová už nedostihne, bojovala však do konca a odmenou jej bol konečný tretí post. Do cieľa totiž prekĺzla tesne pred menej skúsenou domácou pretekárkou.

„Netuším, čo sa udialo. Bolo to bláznivé. Do poslednej chvíle som ani nevedela, či budem štartovať. Urobila som dve chyby na prvej stojke a myslela som si, že už budem bojovať tak o prvú pätnástku. Keď sa mi podarilo sa mi dať nulu na poslednej streľbe a videla som, že odchádzam zo strelnice piata. Talianku som mala hneď a celé kolo som si myslela, že tretie miesto už nie je možné. Ani sa mi nezdalo, že ju dobieham, ale Francúzke na cieľovej rovinke došli sily. Bojovala som až do konca a vyplatilo sa to. O kúsok som to vyhrala,“ povedala Bátovská Fialková podľa webu slovenskybiatlon.sk.

Druhý najkrajší vianočný darček

Biatlonistka z Horehronia sa do súťažného diania vrátila po tom, ako presne pred rokom priviedla na svet dcéru Romanu. Matkou sa stala 24. decembra 2023. Bez dvoch uplynul rok a on sa dostala na pódium v pretekoch SP. „Dala som si druhý najkrajší vianočný darček. Prvý bol vlani, keď sa mi narodila Rominka. Teším sa,“ poznamenala.

Desiate pódium

V kariére sa medzi trio najlepších vo Svetovom pohári dostala desiatykrát. Na jej konte sú štyri druhé miesta a od nedele aj šesť tretích priečok.

V celkovom poradí SP 2024/2025 je aktuálne na 22. poste, v hodnotení pretekov s hromadným štartom je na 8. stupienku.

Pokračovanie až v januári

Seriál SP pokračuje až v januármi zastávkami v Nemecku v Oberhofe a Rupholdingu aj talianskej Anterselve. Vo februári sa uskutočnia majstrovstvá sveta vo švajčiarskom Lenzerheide, v marci prídu na rad české Nové Mesto na Morave, slovinská Pokljuka a nórske Oslo-Holmenkollen.