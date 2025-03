Mesto Malacky priblížilo obmedzenia v súvislosti s výstavbou diaľničnej križovatky D2 - Rohožník

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začiatkom marca vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu diaľničnej križovatky D2-Rohožník. Vznikne priamo na ceste z Malaciek do Rohožníka, pričom súčasný most na vjazde do Malaciek budúci zhotoviteľ zbúra.

Dve riešenia

Obyvatelia sa samosprávy pýtajú, či bude počas výstavby cesta medzi Malackami a Rohožníkom prejazdná, alebo sa majú motoristi pripraviť na obchádzkovú trasu cez Kuchyňu a Pernek.

Ako informuje mesto na svojom webe, odpoveď je skrytá už v samotnom vybranom variante križovatky. Pôvodne boli navrhované dve alternatívne riešenia, pričom prvé z nich by technicky neumožňovalo prejazdnosť cesty Rohožník – Malacky počas výstavby.

„Aj pre túto komplikáciu sa mesto Malacky i ďalšie zainteresované subjekty priklonili práve k druhému variantu s mimoúrovňovým kruhovým objazdom,” vysvetlila samospráva.

Bez dlhodobých obchádzok

Práve toto riešenie umožňuje postupnú výstavbu dvoch nových mostných objektov a súčasné búranie starého premostenia tak, aby nebola potrebná obchádzka. Pre mesto to potvrdila aj NDS.

„Počas výstavby sa počíta so zachovaním dopravy medzi Malackami a Rohožníkom, bez nutnosti dlhodobých obchádzok,“ uviedli diaľničiari. Prejazdnosť cesty teda bude počas výstavby zachovaná, avšak pri takejto veľkej cestnej stavbe treba počítať s krátkodobými obmedzeniami a miernym zdržaním.

„Diaľničná križovatka D2-Rohožník odľahčí dopravu v našom meste, pretože odkloní časť predovšetkým tranzitujúcej nákladnej dopravy z centra,” poznamenala samospráva. Na výstavbu nadväzuje projekt križovatky D2-Studienka, ktorý je v procese prípravy.