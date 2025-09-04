Putin a Zelenskyj ešte nie sú pripravení rokovať, ale niečo sa udeje, povedal Trump

Americký prezident Donald Trump stále chce pomôcť Ukrajine a Rusku dosiahnuť mierovú dohodu. Šéf Bieleho domu to povedal v rozhovore pre televíznu stanicu CBS News, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.
„Úprimne, myslel som si, že v prípade Ruska to bude jednoduchšie než pri iných konfliktoch, ktoré som zastavil, ale zdá sa, že je to predsa len o niečo ťažšie,“ povedal Trump. Dodal, že pozorne sleduje správanie sa lídrov bojujúcich krajín.
„Sledujem to, vidím to a rozprávam sa o tom s prezidentom Putinom aj s prezidentom Zelenským. Niečo sa stane, hoci ešte nie sú pripravení. Ale niečo sa stane. Dokončíme to,“ povedal Trump. Americký prezident vyhlásil, že bude ďalej presadzovať mierovú dohodu napriek krvavým bojom a ruským útokom na civilné obyvateľstvo.
Trump opisuje svoj prístup k diplomacii tak, že lídrov privedie do jednej miestnosti a tlačí na nich, aby uzavreli dohodu priamo na mieste – pod jeho vedením a bez vylúčenia akejkoľvek možnosti. Zdôraznil, že takýto prístup si vyžaduje trpezlivosť.