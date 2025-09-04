Putin a Zelenskyj ešte nie sú pripravení rokovať, ale niečo sa udeje, povedal Trump

Americký prezident uviedol, že pozorne sleduje správanie lídrov bojujúcich krajín.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump stále chce pomôcť Ukrajine a Rusku dosiahnuť mierovú dohodu. Šéf Bieleho domu to povedal v rozhovore pre televíznu stanicu CBS News, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.

„Úprimne, myslel som si, že v prípade Ruska to bude jednoduchšie než pri iných konfliktoch, ktoré som zastavil, ale zdá sa, že je to predsa len o niečo ťažšie,“ povedal Trump. Dodal, že pozorne sleduje správanie sa lídrov bojujúcich krajín.

„Sledujem to, vidím to a rozprávam sa o tom s prezidentom Putinom aj s prezidentom Zelenským. Niečo sa stane, hoci ešte nie sú pripravení. Ale niečo sa stane. Dokončíme to,“ povedal Trump. Americký prezident vyhlásil, že bude ďalej presadzovať mierovú dohodu napriek krvavým bojom a ruským útokom na civilné obyvateľstvo.

Trump opisuje svoj prístup k diplomacii tak, že lídrov privedie do jednej miestnosti a tlačí na nich, aby uzavreli dohodu priamo na mieste – pod jeho vedením a bez vylúčenia akejkoľvek možnosti. Zdôraznil, že takýto prístup si vyžaduje trpezlivosť.

