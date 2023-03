Ďuriš Nicholsonová dala OĽaNO na rovnakú červenú čiaru ako smerákov, kotlebovcov a Republiku (video)

Politická strana Jablko sa nebude spájať so žiadnymi pravicovými a ľavicovými extrémistami. Uviedla to zakladateľka strany Lucia Ďuriš Nicholsonová na stredajšej tlačovej besede.

„Žiadny Robert Fico, Ľuboš Blaha (obaja Smer-SD), Milan Mazurek a Milan Uhrík (obaja Republika), žiadny Marian Kotleba (Kotlebovci-ĽSNS). Na rovnakú červenú čiaru staviame hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO),“ tvrdí Ďuriš Nicholsonová.

Komplikovaný vzťah s Hlasom-SD

Dodala, že pokiaľ ide o stranu Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), majú s ňou komplikovaný vzťah. „Pôsobilo by divne, keby sme sa tvárili, že v žiadnom prípade nie. Na druhej strane môžem povedať, že urobíme všetko pre to, aby sme si nemuseli do jednej vlády sadnúť s ľuďmi ako Erik Tomáš, Denisa Saková alebo Peter Žiga (všetci Hlas-SD),“ uviedla zakladateľka Jablka.

Ďuriš Nicholsonová zároveň uviedla, že absolvovala niekoľko rokovaní o spájaní, ktoré k ničomu neviedli. „Viackrát som zažila to, že nás nebrali ako rovnocenného partnera, pretože nemáme stranu. Povedali sme si, že inštitucionalizovať sa v systéme pomôže debatám o tom, ako sa spojiť. Nemôžete viesť rozhovory s niekym, kto vás neberie ako rovnocenného partnera,“ povedala.

Jedno stretnutie s Dzurindom

Rokovania s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom podľa Ďuriš Nicholsonovej taktiež k ničomu neviedli.

„Rokovali sme spolu v Bruseli a mala som pocit, že mu úprimne ide o to, aby sa demokratické sily na slovenskej politickej scéne spojili,“ tvrdí Ďuriš Nicholsonová. Dodala, že sa stretla s predsedom strany Občianski demokrati Slovenska generálom Pavlom Mackom i s Mikulášom Dzurindom. „S Dzurindom som sa stretla iba raz, neviedlo to k ničomu konkrétnemu,“ povedala. Ďuriš Nicholsonová taktiež tvrdí, že strana Jablko je otvorená spájaniu sa.

Zakladateľka Jablka taktiež uviedla, že sa rozprávala aj s Ivanom Korčokom či Robertom Mistríkom. „Rozprávali sme sa a k ničomu konkrétnemu to neviedlo,“ tvrdí. Zároveň povedala, že už rokovali s Ábelom Ravaszom, s ktorým aj spolupracujú. „Máme rovnaké priority aj pokiaľ ide o menšinovú politiku, ktorá bude pre Jablko veľmi dôležitá. Verím, že v dohľadnej dobe sa dohodneme na spolupráci,“ dodala.

Stredová strana so silným sociálnym programom

Ako ďalej Ďuriš Nicholsonová povedala, nová politická strana Jablko má jasnú víziu – návrat morálnosti a rozumu, dodržiavanie dohôd a predpisov a záujem krajiny i občanov, ktorý má byť nadradený nad akýmikoľvek straníckymi hádkami.

„My sme moderná stredová strana so silným sociálnym programom. Za matku všetkých reforiem považujeme štrukturálnu reformu regiónov. Namiesto politikárčenia a života vo vládnych limuzínach budeme počúvať občanov a krajinu,“ tvrdí.

Dodala, že Jablko má v svojich stanovách uvedené, že predseda strany môže byť vo funkcii maximálne dve volebné obdobia. „Naši členovia pochádzajú z celého Slovenska. Nebudeme schránková politická strana, kde majú traja ľudia kľúče od kasičky. Zároveň odmietame žabomyšie vojny, vieme si sadnúť a tvrdo diskutovať, ale nie cez statusy a uplakané tlačovky,“ dodala.