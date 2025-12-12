Získal tam šesť grandslamových titulov. Roger Federer si opäť zahrá na Australian Open

Roger Federer sa v januári vráti na miesto svojich veľkých úspechov, keď bude hlavným hosťom „súboja svetových jednotiek“ pri oficiálnom začiatku Australian Open 2026, oznámili organizátori v piatok.
Švajčiarsky tenista, ktorý ukončil kariéru v roku 2022, sa po prvý raz od svojho odchodu do „športového dôchodku“ predstaví v Aréne Roda Lavera v Melbourne Parku počas otváracieho ceremoniálu. Ten sa uskutoční večer pred začiatkom turnaja 18. januára a bude zahŕňať aj poctu Federerovi, ktorý v Austrálii získal dovedna šesť zo svojich 20 grandslamových titulov.
Federer sa zároveň zúčastní na hviezdnom zápasu spolu so štvornásobným víťazom Australian Open Andrem Agassim a Austrálčanmi Patrickom Rafterom a Lleytonom Hewittom.
„Zdá sa to tak dávno, keď som nazval Australian Open ‚Happy Slamom‘ a stále ma to rozosmieva, keď si spomeniem na všetky momenty, ktoré som tam zažil,“ povedal Federer. „Zažil som v Aréne Roda Lavera toľko emócií – šesťkrát radosť zo zdvihnutia ‚Normana‘, česť hrať pred samotným Rodom Laverom, možnosť súťažiť proti mojim najväčším rivalom a vždy obrovskú lásku a podporu austrálskych fanúšikov.“
Federer tvrdí, že návrat a víťazstvo na Australian Open v roku 2017 patrí medzi jeho najcennejšie grandslamové spomienky a obhajoba titulu v roku 2018 bola pre neho ďalším splneným snom. Federer vyhral Australian Open aj v rokoch 2004, 2006, 2007 a 2010.