Alcaraz je kráľom zárobkov v roku 2025, v historickom rebríčku Nadal na Djokoviča stráca zhruba 56 miliónov

Zverejnený rebríček „prize money“ za uplynulý rok potvrdil absolútnu dominanciu Carlosa Alcaraza a Jannika Sinnera. Španielov sezónny zárobok je zároveň druhý najvyšší v histórii ATP, viac peňazí za jeden rok získal len Novak Djokovič v roku 2015.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal najlepšie zarábajúcim hráčom sezóny 2025 na okruhu ATP, keď na turnajových odmenách zinkasoval viac ako 21,3 milióna dolárov. Referuje o tom web tennis.com.

Zverejnený rebríček „prize money“ za uplynulý rok potvrdil absolútnu dominanciu dvoch mladých hviezd – Alcaraza a tiež Taliana Jannika Sinnera, ktorý si pripísal vyše 19 miliónov dolárov.

Alcarazov sezónny zárobok je zároveň druhý najvyšší v histórii ATP, viac peňazí za jeden rok získal len Novak Djokovič v roku 2015.

Alcaraz počas kariéry zarobil na turnajoch už viac ako 60 miliónov dolárov, čím sa v historickom rebríčku zaradil na 6. miesto. Viac peňazí „cinklo“ na účet vďaka výkonom na turnajoch iba kvintetu Andy Murray, Serena Williamsová, Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič.

Kráľom „prize money“ je spomenutý Djokovič, ktorý počas kariéry zarobil 191 252 375 dolárov, o zhruba 56 miliónov viac než druhý v poradí Nadal.

