Dubózci: Vystúpenie Slovenska z NATO by nedávalo žiadny zmysel (rozhovor)

Slovensko si 29. marca 2024 pripomína výročie svojho vstupu do Severoatlantickej aliancie, známej aj pod skratkou NATO.

Čo je účelom tohto uskupenia a ako doň Slovensko pred 20 rokmi vstúpilo priblížil v rozhovore pre agentúru SITA politológ Peter Dubóczi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V rámci rozhovoru okrem iného vysvetľuje i to, aké benefity plynú Slovensku z členstva v severoatlantických štruktúrach, a tiež čo by sa stalo v prípade, že by sa rozhodlo z NATO vystúpiť.

Čo je to Severoatlantická aliancia, za akým účelom bola vytvorená a aké je jej poslanie?

Severoatlantická aliancia alebo NATO je medzinárodná organizácia, ktorá sa predovšetkým zameriava na zaistenie kolektívnej bezpečnosti. Ide teda o obranné zoskupenie, ktoré bolo založené po druhej svetovej vojne, v období zvýšeného napätia medzi západnými demokraciami a Sovietskym zväzom.

Princíp kolektívnej obrany znamená, že útok na jeden členský štát sa považuje za útok na všetky členské štáty. NATO sa ním zaviazalo brániť svojich členov pred vonkajšou agresiou. Celkovo je existencia NATO založená na kolektívnych bezpečnostných záujmoch jej členských štátov a na presvedčení, že spolupráca medzi spojencami posilňuje medzinárodný mier a stabilitu.

Dnes funguje predovšetkým ako odstrašujúci faktor pre prípadných agresorov, čo sa v podstate rovná zvyšovaniu bezpečnosti členských štátov. Taktiež uľahčuje bezpečnostnú spoluprácu medzi štátmi, či už hovoríme o spoločných cvičeniach alebo výmene spravodajských informácií.

Netreba zabúdať ani na hodnotové jadro aliancie. Okrem snáh o zabezpečenie mieru a stability, je NATO postavené na podpore demokratických hodnôt. Kľúčové je to, že členstvo v aliancii je dobrovoľnou záležitosťou. Aj to bolo jedno z lákadiel v demokratizačnom období počas 90. rokov po rozpade Sovietskeho zväzu. Kritici by mohli namietať, že pôvodný význam NATO v súvislosti s obavami o bezpečnosť po druhej svetovej vojne a vzostupom Sovietskeho zväzu sa stratil.

Dnes, v súčasnej geopolitickej situácii, však v podstate v priamom prenose vidíme, že význam NATO je stále aktuálny. Nie je náhodou, že sa doň za posledný rok pridali tradične neutrálne štáty ako Fínsko či Švédsko. Ak NATO niečo historicky preukázalo, tak to je to, že dokáže byť stabilným pólom proti nevyspytateľnej agresii. Najmä vtedy, keď je jednotné.

Priblížite proces vstupu Slovenska do NATO?