Drucker: Koalícia je pripravená na voľbu predsedu parlamentu, 76 poslancov je zabezpečených

Na voľbu predsedu Národnej rady SR je podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) pripravená 76-ka (poslancov). Uviedol to pred rokovaním vlády. Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa Druckerových slov diskutuje i s poslancami, ktorí opustili stranu Hlas.

Zo strany sa ešte koncom minulého roka v parlamente vyčlenila skupinka „rebelov“ v zložení Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš, Ján Ferenčák a Roman Malatinec. Koncom januára boli Migaľ a Šalitroš vylúčení zo strany, Malatinec prestúpil k poslancom Národnej koalície okolo Rudolfa Huliaka, zvolených do NR SR na kandidátke SNS. Ferenčák je dosiaľ členom strany Hlas-SD aj jej poslaneckého klubu.

Hlas-SD prišiel o ministerstvo investícií

„Viete, že sme podpísali dodatok ku koaličnej zmluve z titulu, že sme prišli o nejakých poslancov. Tým pádom sme dohodou dali jedno ministerstvo k dispozícii strane Smer-SD,“ uviedol Drucker s tým, že teraz už rokuje predseda vlády. Hlas na základe dodatku ku koaličnej zmluve prišiel o Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Počul som všeličo, ale nemám sa k tomu čo vyjadrovať. To už nie je rezort Hlasu,“ reagoval Drucker na otázky týkajúce sa toho, či vie, kto by mohol na čele MIRRI nahradiť Richarda Rašiho (Hlas-SD).

Drucker vníma skupinu huliakovcov ako ucelenú

Na otázku, kto by mal byť 76. poslancom vládnej koalície Drucker odpovedal, že vníma skupinu huliakovcov ako ucelenú. Huliaka ale v stredu dopoludnia prezident Peter Pellegrini vymenoval za ministra cestovného ruchu a športu. V národnej rade teda z huliakovcov ostávajú a podporu vládnej koalícii deklarujú traja poslanci (Malatinec, Ľupták a Ševčík).

Vládna koalícia začínala v parlamente so 79 poslancami, bez Huliaka a bez vylúčených poslancov z Hlasu-SD (Migaľa a Šalitroša) a bez ďalšieho rebelujúceho poslanca Hlasu-SD Ferenčáka disponuje len 75 hlasmi. Na otvorenie schôdze je ale potrebných minimálne 76 poslancov.

„Mala by byť schôdza NR SR k voľbe predsedu. Ja to považujem už za také konečné ukončenie nejakého zbytočného naťahovania sa o druhú najvyššiu ústavnú funkciu. Predsa len si myslím, že to bolo aj zdrojom mnohých zbytočných konfliktov,“ vyjadril sa minister.