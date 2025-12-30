Drahé kovy v utorok ďalej strácali, akcie v pokojnom období pred záverom roka kolíšu

Ceny drahých kovov pokračovali v utorok v poklese v dôsledku výberu ziskov po nedávnych rekordoch, zatiaľ čo akciové trhy v utlmenom obchodovaní pred novoročnou prestávkou zaznamenali zmiešaný vývoj.
Obchodníci v posledných dňoch roka 2025 spomaľujú po mimoriadne silnom období, počas ktorého technologické firmy vytlačili viaceré burzy na historické maximá a bitcoin, zlato aj striebro zaznamenali viacero vrcholov.
Čakanie na zápisnicu Fedu
Neskôr počas dňa sa očakáva zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia amerického Federálneho rezervného systému (Fed), na ktorom centrálna banka tretíkrát za sebou znížila úrokové sadzby. Investori sú zvedaví, či dokument nebude obsahovať náznaky prípadného štvrtého zníženia v januári.
Uvoľňovanie menovej politiky v závere roka bolo jedným z hlavných motorov rastu trhov, podporeného aj prudkým rozmachom technologického sektora vďaka masívnym investíciám do umelej inteligencie.
Úspešný rok pre ázijské akcie
Ázijské trhy majú za sebou úspešný rok: juhokórejský index Kospi vzrástol o viac než 75 percent a japonský Nikkei 225 o viac než 26 percent, pričom oba dosiahli rekordy.
V utorok však mierne oslabili, rovnako ako Sydney, Bombaj a Tchaj-pej. Hongkong, Singapur, Wellington, Bangkok a Jakarta rástli, Šanghaj bol stabilný. Londýn otvoril v pluse, Frankfurt nad Mohanom bol bez zmeny a Paríž klesol. Obchodovanie na Wall Street zaznamenalo po pondelkových stratách zmiešaný vývoj.
Zlato a striebro vymazali zisky
Najvýraznejšie pohyby sa týkali drahých kovov: zlato sa minulý týždeň priblížilo k rekordu 4 550 dolárov a striebro vystúpilo na 84 dolárov po tom, čo tento rok vzrástlo o približne 150 percent. Investori nakupovali komodity v očakávaní ďalších znížení sadzieb v USA, slabšieho dolára a pretrvávajúcich geopolitických rizík. Striebro podporili aj nákupy centrálnych bánk a obavy o dodávky. Tento týždeň však oba kovy prudko klesli, zlato na 4 360 dolárov a striebro na 74,50 dolára.
Zlato a striebro opustili v povianočnom období rekordné úrovne, ropa vzrástla
Cena ropy mierne oslabila po pondelkovom viac než dvojpercentnom raste, ktorý nasledoval po tom, čo stretnutie prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského neprinieslo pokrok v mierových rokovaniach. Referenčná severomorská ropa Brent však ostala bez zmeny na hodnote 61,92 USD za barel.
Bitcoin sa po poklese z októbrového maxima nad 126-tisíc dolárov pre koncom roka stabilizoval tesne pod hranicou 90-tisíc.