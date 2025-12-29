Zlato a striebro opustili v povianočnom období rekordné úrovne, ropa vzrástla

Vývoj na akciových trhoch bol v pondelok v pokojnom povianočnom období zmiešaný, keď investori čakajú na zverejnenie zápisnice z decembrového zasadnutia amerického Federálneho rezervného systému (Fed), zatiaľ čo drahé kovy po rekordných maximách z uplynulých dní oslabujú.
Trhy smerujú k pozitívnemu záveru roka, podporené nádejami na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb v USA a optimizmom, že technologický rast má stále priestor na pokračovanie. Hoci Fed po znížení sadzieb začiatkom decembra naznačil, že na ďalšom zasadnutí môžu úroky zostať bez zmeny, v utorok má byť zverejnená zápisnica, ktorá by mohla naznačiť smerovanie jeho politiky v roku 2026.
Trhy v Hongkongu, Tokiu, Sydney, Wellingtone, Bombaji a Bangkoku klesli, zatiaľ čo Singapur, Soul, Tchaj-pej a Manila mierne posilnili a Šanghaj bol tesne v pluse. Londýn otvoril vyššie, Paríž stagnoval a Frankfurt na Mohanom mierne posilnil.
Zlato a striebro po rekordných hodnotách z minulého týždňa oslabili. Zlato sa pohybovalo okolo 4 450 dolárov za uncu po tom, čo v piatok takmer dosiahlo 4 550 dolárov. Striebro kleslo na 77 dolárov, keď sa predtým na krátko dostalo nad 80 dolárov.
Po piatkovom poklese o viac než dve percentá, keď investori čakali na výsledky víkendových rokovaní medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, sa ceny ropy vrátili v pondelok k rastu. Referenčná severomorská ropa Brent posilnila o 1,1 percenta na 61,28 USD za barel.