Kluby NHL draftovali najviac Slovákov od roku 2004, Gajan bol jednotkou medzi brankármi

Tohtoročný draft nováčikov do zámorskej hokejovej NHL bol pre Slovensko najúspešnejší od roku 2004, kluby si vybrali dokopy osem Slovákov.

K prvokolovým výberom Daliborovi Dvorskému (10.) a Samuelovi Honzekovi (16.) pribudli vo štvrtok brankár Adam Gajan, obranca Maxim Štrbák a útočníci Martin Mišiak, Juraj Pekarčík, Alex Čiernik a Maroš Jedlička. Gajan bol celkovo najvyššie draftovaný gólman a zlepšil tiež historické slovenské maximum na tomto poste.

Úspech Adama Gajana

Gajana si vybral v úvode druhého kola z celkovej 35. pozície klub Chicago Blackhawks, ktorý v stredu urobil draftovú jednotku z kanadského centra Connora Bedarda. Prvýkrát v histórii sa stalo, že najvyššie draftovaný brankár bol Slovák.

Devätnásťročný Popradčan prekonal národný rekord Petra Budaja, ktorého draftoval klub Colorado Avalanche v roku 2001 zo 63. priečky.

„Je to super byť draftovaný z 35. miesta ako prvý brankár. Som rád, že je to práve Chicago. Ja som stále hovoril, že to bude práve tento klub a všetci si zo mňa robili srandu. Veril som, že to bude Chicago. Vedel som, že mali o mňa záujem. Najmä skaut brankárov sa so mnou veľa rozprával. V deň draftu mi napísal, že mi drží palce. Odpísal som mu: ´Dúfam, že ma zoberiete z 35. priečky´. Nepotvrdil mi to, ale ja som veril, že to vyjde. Som rád, že je to Chicago,“ uviedol Gajan vo videu na facebooku RTVS Šport.

Zaznelo až päť slovenských mien

V Chicagu skončil aj Martin Mišiak, ktorý prišiel na rad ešte v druhom kole z 55. miesta. Medzi ním a Gajanom sa umiestnil jediný slovenský draftovaný obranca Štrbák, ktorého si zo 45. postu vybral klub Buffalo Sabres. V prvých dvoch kolách zaznelo dokopy päť slovenských mien, čo sa stalo prvýkrát v histórii. Predošlým maximom boli štyria v rokoch 1999 a 2022.

V treťom kole pribudol ďalší Slovák ku Dvorskému, keď klub St. Louis Blues draftoval Pekarčíka zo 76. pozície. Vo štvrtom kole zo 120. priečky putoval Čiernik do Philadelphie Flyers a v záverečnom siedmom kole sa dočkal aj 20-ročný Jedlička, ktorého si vybralo Colorado. Bolo to z 219. stupienku, teda šiesteho od konca.

Výsledky ostatných krajín

Z európskych krajín malo viac draftovaných hráčov ako Slovensko iba Švédsko (24), Rusko (19) a Fínsko (15), nasledovali Česko (7), Bielorusko (5), Nemecko (3), Rakúsko, Dánsko, Nórsko, Taliansko, Francúzsko, Kazachstan a Švajčiarsko (všetci po 1).

Celkovo bol tohtoročný draft v americkom Nashville šiesty najúspešnejší v slovenskej histórii. Stále platný rekord je 16 draftovaných Slovákov v roku 2000, o rok neskôr to bolo 15, dvojciferný počet bol ešte v rokoch 1999 (12), 2003 a 2004 (po 10). Odvtedy bolo maximom sedem v roku 2005 a potom šesť vlani, medzitým najviac päť.