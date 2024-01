DPOH spúšťa vlastný podcast

Divadelný Podcast Országh Hviezdoslav je jednou z noviniek, ktoré prinesie divadlo počas roka 2024. V rozhovoroch s pozvanými hosťami, v ktorých nebude chýbať humor, sa bude venovať divadlu, kultúre a dôležitým aktuálnym spoločenským témam. Poslucháči si ho budú môcť vypočuť pravidelne raz do mesiaca.

Prvá časť podcastu nadviaže na decembrovú premiéru inscenácie Pozsony Dance Club, ktorá pripomína posledných 175 rokov našej histórie. Na tému Divadlo v diktatúre. Točíme sa v kruhu? sa bude moderátorka podcastu Kristína Tormová rozprávať s riaditeľkou DPOH Valeriou Schulczovou a herečkou Zuzanou Kronerovou. Témami inscenácie, ktorá je rozprávaná cez príbeh mesta a jedného konkrétneho miesta v ňom, sú aj rozdelená spoločnosť, nenávisť, poníženie, klamstvo, zrada, či zneužitie moci. Témy, o ktorých sme dúfali, že navždy zostanú už iba našou minulosťou. Točíme sa však v kruhu a napriek tomu, že sme dostali príležitosť a nástroje na to, aby sme z neho vystúpili, neurobili sme tak. Po desaťročiach prežívania v dvoch diktatúrach, sme sa napriek hrôzam, ktoré priniesli, nepoučili. Kultúra, sloboda, pravda a tolerancia musia opäť bojovať o svoje miesto.

Diváci sa môžu stať súčasťou živého nakrúcania prvej časti Divadelného Podcastu Országha Hviezdoslava vo foyeri na prvom poschodí divadla v stredu 31. januára o 18.00.

Koncom februára uvedie DPOH v premiére rodinnú rozprávku Terezka a Stratočas, ktorú priamo pre divadlo napísal Ján Gordulič. V príbehu s pesničkami sa dievčatko Terezka pokúsi zachrániť Bratislavu a jej obyvateľov pred čarodejníkom Stratočasom. Terezka trávi dni pozeraním sa do mobilu. Nevníma okolitý svet, jeho krásu ale ani jeho nástrahy. Realita pre ňu takmer neexistuje a jej rodičia, kamaráti, susedia sú na tom rovnako. Každý z nich prežíva svoj život sám, osamelý, iba so svojim telefónom a postupne sa navzájom odcudzujú, vzďaľujú a prestávajú si rozumieť. Rozprávka pre deti, ale aj pre ich rodičov hovorí o tom, ako veľmi je dôležité nájsť si na svojich blízkych čas, načúvať im, vnímať ich a nestratiť ani jednu minútu, ktorú by sme mohli prežiť s nimi alebo s niekým, koho máme radi.

Rozprávky budú témou druhej časti Divadelného Podcastu Országh Hviezdoslav. Kristína Tormová sa v ňom bude s hosťami, scenáristom Jánom Gorduličom a psychiatrom a psychoterapeutom MUDr. Jánom Ballxom rozprávať o tom, či nás dokážu zážitky z detstva ovplyvniť na celý život. O ich prvých stretnutiach s divadlom, o tom, prečo je dôležité prežiť predstavenie v hľadisku a nie cez obrazovku telefónu, či počítača, o písaní, čítaní, vnímaní rozprávok a o mnohom ďalšom.

Diváci sa môžu nakrúcania podcastu O rozprávkových zážitkoch zúčastniť naživo, v DPOH dňa 7. februára o 18.00.

Divadelný Podcast Országh Hviezdoslav nájdu poslucháči pravidelne na platformách Spotify, Youtube a na webovej stránke divadla v časti Podcast.

