Doživotne odsúdený Ľubor Masár žiadal obnovu konania, návrh nakoniec stiahol

Krajský súd v Bratislave mal vo februári rozhodovať o návrhu na povolenie obnovy konania Ľubora Masára, ktorý si odpykáva doživotný trest za vraždu Holanďanky Gabrielly Widdershovenovej – Groenovej z roku 1990. Ako však pre SITA uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, súd zobral na vedomie späťvzatie návrhu zo strany odsúdeného.
Okresný súd v Trenčíne naposledy v máji 2025 zamietol žiadosť Masára o podmienečné prepustenie. Odsúdený súd nepresvedčil o tom, že by na slobode viedol riadny život, opieral sa pritom o závery znalcov, aj o hodnotenie Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ilave.
Ľubora Masára odsúdili spolu s Jánom Molnárom za lúpežnú vraždu Holanďanky Gabrielly Widdershovenovej – Groenovej a dokaličenie jej manžela z augusta 1990. Brutálny čin spáchali v Rakúsku. Masár s Molnárom boli prvými na doživotie odsúdenými Slovákmi po roku 1989.
Ľubor Masár bol odsúdený celkovo šesťkrát, vo väčšine prípadov išlo o majetkovú trestnú činnosť. Väčšinu svojho života prežil za múrmi väzníc v Leopoldove a Ilave, poberá dôchodok 350 eur mesačne.