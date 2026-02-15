V kauze Fatima sú do mája vytýčené ešte tri termíny pojednávania

V kauze známej ako Fatima, kde obžalobe čelí aj bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská, sú na Okresnom súde Žilina vytýčené ešte tri termíny hlavného pojednávania od marca do mája. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že najbližší termín pojednávania je určený na 26. marca na pracovisku súdu v Čadci.
Dokazovanie bolo vykonávané odznovu
Žilinský súd prípad prejednáva od novembra 2023, pričom ešte predtým dokazovanie vo veci vykonával Okresný súd Trnava. Obžalovaná však vo veci podala ústavnú sťažnosť a na základe následného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR bola vec pridelená žilinskému súdu. Dokazovanie tak muselo byť vykonávané odznovu.
Kauza Fatima sa týka vydierania svedka Michala Vidu. Ten pôvodne od roku 2015 hovoril o trestnej činnosti bývalej sudkyne a neskôr štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, Petra V. a ďalších ľudí. V roku 2018 však otočil a svoje výpovede úplne zmenil. Dôvodom podľa neho bolo, že Jankovská a Peter V. sa mu vyhrážali dlhoročným väzením. Okrem Moniky Jankovskej a jej svata Petra V. je v tejto kauze obžalovaný aj bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúryRóbert Krajmer.
Svedok Vida v novembri 2023 pred súdom vypovedal, že za odmenu 50-tisíc eur a pozitívny výsledok v otvorených trestných konaniach bol ochotný zmeniť svoje výpovede o trestnej činnosti Jankovskej. Takisto potvrdil, že k zmenám vo výpovediach sa rozhodol v marci 2018 po tom, čo ho kontaktoval Peter V.
Skutok nemožno jednoznačne preukázať
Vida tiež uviedol, že v prospech Jankovskej mal vypovedať v trestnom konaní na bratislavskom okresnom súde, ktoré bolo vedené voči majiteľovi trenčianskeho baru Fatima Ondrejovi Janíčkovi. Práve Janíčka mal potom na základe dohodnutých inštrukcií označiť Vida ako toho, kto ho vydieraním prinútil k výpovediam v neprospech Jankovskej. V zmysle dohody s Petrom V. o tom vypovedal ako oznamovateľ trestnej činnosti na trenčianskom pracovisku Národnej kriminálnej agentúry.
Trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka v kauze krivého obvinenia voči bývalej štátnej tajomníčke rezortu spravodlivosti Monike Jankovskej Mestský súd Bratislava I ešte v septembri 2025 oslobodil. Ako uviedol samosudca Tomáš Hajduk, žalovaný skutok totiž nie je trestným činom. Samotný prokurátor vo svojej záverečnej reči pripustil, že skutok nie je možné jednoznačne preukázať.
Právny zástupca poškodenej Jankovskej Peter Erdős v tejto súvislosti poznamenal, že v takom prípade mal ustúpiť od podania obžaloby. Dôvodom stíhania Janíčka bol list, ktorý zaslal v roku 2013 viacerým štátnym inštitúciám. V ňom tvrdil, že Monika Jankovská ešte ako sudkyňa v roku 2002 zobrala úplatok štyri milióny korún za odsúdenie jeho a ďalších osôb.