Doprajte si zdravie z vlastnej záhrady (video a podcast)

Pre záhradkárov a milovníkov prírody veľmi cenná kniha plná rád, tipov, trikov, vlastných osvedčených nápadov a experimentov.

To je Zdravie z vlastnej záhrady .

Autorka Hanka Sekulová má dokonca certifikovanú prírodnú záhradu (nadnárodný projekt Natur im Garten, splnila kritériá a zaradili ich do siete certifikovaných prírodných záhrad, ktoré slúžia ako príklad a motivácia pre ostatných.)

„Kniha je o tom, ako to robíme my, delím sa s vami o naše vlastné postrehy a skúsenosti. Ukážem vám, ako niektoré veci fungujú a môžu fungovať. Nebudem teoretizovať, všetko, čo je v knihe napísané, som vyskúšala, ochutnala, vypestovala, zažila a nakoniec zapísala. Veľa som experimentovala a pozorovala prírodu, aby som nakoniec dospela k poznaniu, že „koleso už nevymyslím, keď je vymyslené“ a že príroda je dokonalá vo všetkom taká, aká je, keď je prirodzená,“ tvrdí Hanka Sekulová.

V knihe okrem iného nájdete:

ako premeniť štandardnú záhradu na prírodnú liečivú

ako zmeniť golfový trávnik na lúku

ako využívať dažďovú vodu a záhradný odpad

ako si poradiť so všadeprítomnými mravcami, krtkami a nepríjemnými slizniakmi

ako prilákať do záhrady včely

Hanka pestuje vlastné semená, už 11 rokov seje a sadí podľa lunárneho kalendára, píše o osvedčených kombináciách rastlín, byliniek a zeleniny.

Dáva tipy ako pestovať zemiaky v slame alebo v nádobe, ako si zhotoviť solárnu sušičku, záhradnú sprchu…

Hovorí sa, že ak venujeme záhradke svoju pozornosť a starostlivú lásku, záhradka to cíti a niekoľkonásobne nám to vráti späť. Aj toto píše Hanka Sekulová v knihe Zdravie z vlastnej záhrady a už pri čítaní cítite, že tomu verí, že to tak robí, že sa jej to vracia a snáď vás prostredníctvom tejto knihy inšpiruje a nadchne pre prírodnú liečivú záhradu.

Keby ste vedeli, koľko chemických jedov obsahuje napríklad krásne vyzerajúce jablko zo supermarketu, nikdy by ste doň nezahryzli… Vyrástlo v chemicky pohnojenej sterilnej pôde, niekoľkokrát ho postrekovali silnými chemickými prípravkami proti škodcom, opäť hnojili chemickým kokteilom, aby bolo nakoniec ešte „mumifikované“ prípravkami, aby počas transportu do obchodu nezhnilo. Niekedy je ešte aj troška dofarbované… Stratili ste naň chuť? Lebo ja áno. Takéto „jablko“ už ani červík nechce.

Milan Buno, knižný publicista

