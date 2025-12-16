Americký prezident Donald Trump zaradil fentanyl medzi zbrane hromadného ničenia.
„Žiadna bomba nespôsobuje to, čo spôsobuje táto látka. Podľa našich informácií na ňu každoročne zomrie 200 až 300-tisíc ľudí,“ povedal v pondelok Trump pri podpise výkonného nariadenia, ktorým zaradil fentanyl do rovnakej kategórie ako jadrové a chemické zbrane.
Trumpovo tvrdenie o počte obetí však odporuje oficiálnym údajom. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb bolo v USA v roku 2024 zaznamenaných približne 80-tisíc úmrtí v dôsledku predávkovania, z toho asi 48-tisíc súviselo so syntetickými opioidmi, medzi ktoré patrí aj fentanyl.
Výkonné nariadenie uvádza, že „nelegálny fentanyl je bližšie k chemickej zbrani ako k narkotiku“ a že jeho výroba a distribúcia „ohrozuje našu národnú bezpečnosť a podporuje bezprávie na našich hraniciach“.
Americké útoky na lode vo východnom Pacifiku si vyžiadali osem mŕtvych. Podľa Pentagonu išlo o pašerákov drog
Zaradenie fentanylu do tejto kategórie zapadá do kampane administratívy Trumpa proti údajným „narkoteroristom“, ktorá zahŕňa aj vojenské operácie proti údajným pašeráckym lodiam. Tie si od začiatku septembra vyžiadali takmer 90 obetí.
Trump tvrdí, že každý zničený čln, ktorých bolo viac ako dvadsať, zachráni 25-tisíc amerických životov. Predpokladá sa však, že tieto lode prepravujú kokain, nie oveľa smrteľnejší fentanyl, ktorý sa primárne pašuje do USA z Mexika, nie plavidlami z Kolumbie alebo Venezuely.